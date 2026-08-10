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Дома в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

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1 объект найдено
Дом 10 комнат в Наксос, Греция
Дом 10 комнат
Наксос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 4
Прекрасный семейный дом 189 кв. с 4 уровнями на продажу в Греции, Наксос, Аггидия! Он состои…
$376,931
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Параметры недвижимости в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

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