Дома в Тире, Греция

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Тира, Греция
Дом 3 спальни
Тира, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла Санторини с джакузи – 1/6 €360 000С помощью модели совместного владения мы позволяем б…
Цена по запросу
Дом в Тира, Греция
Дом
Тира, Греция
Площадь 360 м²
Санторини, Тера: В уникальном месте острова, 2 Дома продаются в стадии строительства, 180 кв…
$1,68 млн
Дом 4 комнаты в Тира, Греция
Дом 4 комнаты
Тира, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Санторини, Тера: В уникальном месте острова Под строительство На продажу Дом 180 кв.м. в 550…
$841,224
