Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейские острова
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море на Эгейских островах, Греция

Municipality of Mykonos
34
Municipality of Rhodes
19
Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
12
Показать больше
35 объектов найдено
Коттедж 10 комнат в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Mytilene, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$898,673
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Дриос, Греция
Вилла 6 комнат
Дриос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$5,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Стеньес, Греция
Коттедж 3 комнаты
Стеньес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
$806,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Imerovigli, Греция
Вилла
Imerovigli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Наш новый проект, расположенный в Месарии, состоит из двадцати пяти отдельных вилл с частным…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Скоутарос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скоутарос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Миконос, Греция
Вилла 6 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Цоко…
$4,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Mykonos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
$4,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Алопрониа/Алопроноя, Греция
Коттедж 3 комнаты
Алопрониа/Алопроноя, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
$288,036
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 13 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
$2,88 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Стеньес, Греция
Вилла 1 комната
Стеньес, Греция
Число комнат 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…
$502,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни в Kea Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Kea Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Кеа-Тзья, Грику, Особняк Продажа, 82 кв.м., На участке 415 кв.м., Этаж: Цокольный этаж, 2 Ур…
$155,153
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Врондадос, Греция
Вилла 3 комнаты
Врондадос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Ощутите идеальное сочетание спокойствия и удобства в этой потрясающей вилле с 2 спальнями на…
$275,363
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Мандракион, Греция
Коттедж 3 комнаты
Мандракион, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$518,465
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA. 210 000 € • (1/6 Ownership)Испытайте частичное владение на греческом острове с …
$238,747
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OWNERS Proptech S.A
Языки общения
English
Коттедж 6 комнат в Кини, Греция
Коттедж 6 комнат
Кини, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 5 сп…
$691,287
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Миконос, Греция
Вилла 11 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$4,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Aghios Prokopios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$414,772
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Астипалея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$307,623
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Миконос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Миконос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 с…
$898,673
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 6 комнат
Aghia Anna, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$443,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Western Lesvos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Western Lesvos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$806,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Mytilene, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$864,109
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Геннади, Греция
Вилла 5 комнат
Геннади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
$2,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Панагия, Греция
Коттедж 5 комнат
Панагия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
$184,343
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Гаврион, Греция
Коттедж 6 комнат
Гаврион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 сп…
$553,030
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Самос, Греция
Вилла 11 комнат
Самос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
$1,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 12 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 12 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Замок в Municipality of Rhodes, Греция
Замок
Municipality of Rhodes, Греция
Площадь 541 м²
Продается в старом городе Родоса и, в частности, в районе Коллоквиума, уникальное и редкое с…
$842,178
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Монолифос, Греция
Вилла 6 комнат
Монолифос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Цокольный этаж состоит из …
$979,324
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Aghia Anna, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$460,858
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости на Эгейских островах

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти