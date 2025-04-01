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Дома в Миконос, Греция

виллы
5
9 объектов найдено
Дом 4 спальни в Миконос, Греция
Дом 4 спальни
Миконос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
The villa overlooks the bay of Ftelia and the beautiful beach. Built by an Italian architect…
$1,95 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plintri, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plintri, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,46 млн
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Дом 9 спален в Миконос, Греция
Дом 9 спален
Миконос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 621 м²
Этот проект расположен в отличном месте, всего в 300 м от пляжа. Вилла располагает просторн…
$8,73 млн
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Коттедж 4 комнаты в Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…
$594,934
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Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Цоко…
$3,65 млн
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Дом 6 спален в Миконос, Греция
Дом 6 спален
Миконос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Villa 5 bedrooms + 1 master 50 sq.m. all with bathrooms Living-room-kitchen of 90 sq.m. Swim…
$5,10 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plintri, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plintri, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
$2,46 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Faros Armenistis, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Faros Armenistis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$3,65 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Klouvas, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Klouvas, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
$9,72 млн
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