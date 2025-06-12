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Дома с садом на Эгейских островах, Греция

Municipality of Mykonos
34
Municipality of Rhodes
19
Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
12
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA. 210 000 € • (1/6 Ownership)Испытайте частичное владение на греческом острове с …
$238,747
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Типы недвижимости на Эгейских островах

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Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

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