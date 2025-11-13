Показать объекты на карте Показать объекты списком
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Пляжная зона в районе Лахания на острове Родос является идиллическим местом для этой потряса…
$682,913
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Современный величественный дом на вершине холма, расположенный в безупречно благоустроенной …
$2,47 млн
Вилла в Агиос Исидорос, Греция
Вилла
Агиос Исидорос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Вы мечтаете просыпаться каждый день, глядя на бесконечные синие моря и небо? С этим домом вы…
$2,55 млн
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
$820,715
Вилла в Геннади, Греция
Вилла
Геннади, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
$2,11 млн
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Мы все знаем, что жизнь у моря — это мечта и образ жизни, к которому многие из нас стремятся…
$2,44 млн
Замок в Municipality of Rhodes, Греция
Замок
Municipality of Rhodes, Греция
Площадь 541 м²
Продается в старом городе Родоса и, в частности, в районе Коллоквиума, уникальное и редкое с…
$842,178
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Вилла, спроектированная для того, чтобы по достоинству оценить захватывающий вид на синее мо…
$593,838
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
$468,980
Вилла 5 комнат в Геннади, Греция
Вилла 5 комнат
Геннади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
$2,11 млн
Вилла 1 комната в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната
Koskinou, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
$2,93 млн
Коттедж 5 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
$468,176
Вилла в Koskinou, Греция
Вилла
Koskinou, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Этаж 1/3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
$2,93 млн
Коттедж 5 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
$819,309
Вилла 6 комнат в Малон, Греция
Вилла 6 комнат
Малон, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся Вилла 200 кв.м. в Малона, Родос 📍 Расположение: Малона, остров Родос 🏠 …
$1,29 млн
Дом 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 402 м²
Property Code: HPS5738 - House FOR SALE in Rhodes Rhodes town for € 630.000 . This 402.00 s…
$725,037
Коттедж 6 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$678,856
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$680,021
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
$1,73 млн
Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 137 м²
Изысканная, современная вилла с обширным видом на море. Из-за широких окон виллу пронизывает…
$593,838
