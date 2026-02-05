Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kea Municipality
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Kea Municipality, Греция

виллы
15
18 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Первы…
$3,32 млн
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 4 спал…
$2,21 млн
Вилла 13 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
$2,93 млн
Вилла 8 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 гост…
$2,20 млн
Дом 5 комнат в Kea Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Уникальная недвижимость в удивительном и тихом месте. Перед морем и волной. С лестницей, спу…
$889,737
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Расположенная в безмятежных объятиях залива Кастеллакия на очаровательном острове Кеа, Вилла…
$1,92 млн
Дом 4 спальни в Kea Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Kea Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Расположенный на гребне склона холма над Кундуросом, на космополитическом острове Кеа, этот …
$427,585
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Отзиас, КиаЭта потрясающая вилла площадью 120 кв.м. расположена на обширном участке площадью…
$1,10 млн
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 495 м²
Код собственности: HPS5589 - Вилла для продажи в Кеа Спати за € 5.000.000. Эта 495 кв. м. ме…
Цена по запросу
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Расположенная в безмятежных объятиях залива Кастеллакия на очаровательном острове Кеа, Вилла…
$1,93 млн
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Спрятанная в спокойной красоте залива Кастеллакия, на солнцепоклонном острове Кеа, эта резид…
$1,29 млн
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 гост…
$2,20 млн
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Спрятанная в спокойной красоте залива Кастеллакия, на солнцепоклонном острове Кеа, эта резид…
$1,28 млн
Дом 4 спальни в Kea Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Kea Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Расположенный на гребне склона холма над Кундуросом, на космополитическом острове Кеа, этот …
$432,563
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Расположенная в безмятежных объятиях залива Кастеллакия на очаровательном острове Кеа, Вилла…
$1,93 млн
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
$2,93 млн
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Цена по запросу
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Спрятанная в спокойной красоте залива Кастеллакия, на солнцепоклонном острове Кеа, эта резид…
$1,29 млн
