  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейские острова
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом на Эгейских островах, Греция

Municipality of Mykonos
33
Municipality of Rhodes
19
Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
12
2 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Андрос, Греция
Вилла 10 комнат
Андрос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Вилла Я - потрясающая, роскошная подземная вилла, построенная у моря, на очаровательном остр…
Цена по запросу
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Mykonos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Эта исключительная квартира расположена в идиллическом месте Аграри, Миконос, составляя част…
$577,902
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
