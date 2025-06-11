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Дома в Municipality of Mykonos, Греция

Миконос
5
34 объекта найдено
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$3,98 млн
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 с…
$887,867
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Вилла 7 комнат в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Mykonos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
$4,00 млн
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Вилла 6 комнат в Миконос, Греция
Вилла 6 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Цоко…
$4,00 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Миконос, Греция
Таунхаус
Миконос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
$7,40 млн
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Вилла в Псарроу, Греция
Вилла
Псарроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
$673,845
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Вилла в Плинтри, Греция
Вилла
Плинтри, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,50 млн
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Вилла 6 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 6 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$4,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Дом 4 спальни в Псарроу, Греция
Дом 4 спальни
Псарроу, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
The villa overlooks the bay of Ftelia and the beautiful beach. Built by an Italian architect…
$2,06 млн
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Вилла 1 комната в Миконос, Греция
Вилла 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
$9,94 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Миконос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Миконос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 с…
$890,846
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Фарос Арменистис, Греция
Вилла
Фарос Арменистис, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,76 млн
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Вилла 11 комнат в Миконос, Греция
Вилла 11 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$4,00 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Плинтри, Греция
Вилла 1 комната
Плинтри, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
$2,51 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Псарроу, Греция
Вилла
Псарроу, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 655 м²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
$3,96 млн
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Коттедж 4 комнаты в Фарос Арменистис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 4
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу 2 коттеджа общей площадью 510 кв.м на стадии строительства на о. Мик…
$1,26 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Фарос Арменистис, Греция
Вилла
Фарос Арменистис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$3,98 млн
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…
$648,826
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 035 м²
Этаж 1/1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
$9,90 млн
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Дом 10 спален в Municipality of Mykonos, Греция
Дом 10 спален
Municipality of Mykonos, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 652 м²
This project is situated in a prime location, just 300 m from the beach.  The villa features…
$9,71 млн
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Дом 9 спален в Псарроу, Греция
Дом 9 спален
Псарроу, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 621 м²
This project is situated in a prime location, just 300 m from the beach.  The villa features…
$9,14 млн
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Вилла 12 комнат в Миконос, Греция
Вилла 12 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
MYKONOS, KANALIA 360 000 € (1/6 Ownership)Миконос, ГрецияВилла с частичной собственностью в …
$409,280
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OWNERS Proptech S.A
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English
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Цоко…
$3,98 млн
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Дом 5 спален в Псарроу, Греция
Дом 5 спален
Псарроу, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
The positive energy that this property boosts from the moment you walk in is really worth ex…
$5,14 млн
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Дом 6 спален в Псарроу, Греция
Дом 6 спален
Псарроу, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Villa 5 bedrooms + 1 master 50 sq.m. all with bathrooms Living-room-kitchen of 90 sq.m. Swim…
$5,37 млн
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Таунхаус 1 комната в Миконос, Греция
Таунхаус 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
$7,42 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Плинтри, Греция
Вилла 1 комната
Плинтри, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,51 млн
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Grekodom Development
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Вилла 12 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 12 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,77 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Миконос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Миконос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…
$651,003
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла
Municipality of Mykonos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
$3,98 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Mykonos

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Municipality of Mykonos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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