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Дома с бассейном на Эгейских островах, Греция

Municipality of Mykonos
34
Municipality of Rhodes
19
Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
12
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11 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Дриос, Греция
Вилла 6 комнат
Дриос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$5,07 млн
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Таунхаус 5 комнат в Скоутарос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скоутарос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,38 млн
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Grekodom Development
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Вилла 13 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
$2,88 млн
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Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA. 210 000 € • (1/6 Ownership)Испытайте частичное владение на греческом острове с …
$238,747
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OWNERS Proptech S.A
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Вилла в Псарроу, Греция
Вилла
Псарроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
$679,766
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Вилла 11 комнат в Миконос, Греция
Вилла 11 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$4,03 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Астипалея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$307,623
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Геннади, Греция
Вилла 5 комнат
Геннади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
$2,07 млн
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Grekodom Development
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Вилла 12 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 12 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,80 млн
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Вилла 6 комнат в Монолифос, Греция
Вилла 6 комнат
Монолифос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Цокольный этаж состоит из …
$979,324
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Вилла 4 комнаты в Agkidia, Греция
Вилла 4 комнаты
Agkidia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 111 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Вилла…
$737,373
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Типы недвижимости на Эгейских островах

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
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