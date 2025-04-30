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Квартиры с террасой в Тбилиси, Грузия

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4 объекта найдено
Квартира 12 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 12 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 12
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 3/18
Продается квартира в лучшем месте в Тбилиси, Ваке с идеальным ремонтом и мебелью ЧХИКВАДЗЕ…
$220,000
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
⭐️ LUX проект в Кртаниси, элитный район из малоэтажных домов на красивых зеленых холиах с ви…
$123,420
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/9
ЛИСИ АВТО ВАРАЗИ УЛ. АРХИ 78,8 м² 2 спальни 5/8 этаж 134 000 $ 00995557100075 whatsapp 64045
$134,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 173 м²
Этаж 6/6
Продается квартира в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом  ВАЖА-ПШАВЕЛА …
$250,000
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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