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Многоуровневые квартиры в Тбилиси, Грузия

Многоуровневые квартиры Удалить
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$122,640
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Многоуровневые квартиры 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 376 м²
Этаж 1/8
Элитный жилой комплекс, расположенный в историческом центре Старого Тбилиси, на одной из ста…
$2,11 млн
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 11
Ваке, Аксис, Дуплекс, 98 кв, 2 спальни, 2 туалета, 11-12эт, 320к$ 4 зал, тренировочный за…
$348,427
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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