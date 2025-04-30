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Квартиры возле озера в Тбилиси, Грузия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/9
ЛИСИ АВТО ВАРАЗИ УЛ. АРХИ 78,8 м² 2 спальни 5/8 этаж 134 000 $ 00995557100075 whatsapp 64045
$134,000
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с бассейном
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Недорогая
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