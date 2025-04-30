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Квартиры с гаражом в Тбилиси, Грузия

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41 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 8/10
Описание: Квартира с 4 комнатами в аренду в Сабуртало, улица Фанаскертел. Общая площадь: 130…
$800
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/16
Description: 3-room apartment for rent in Saburtalo, on Dolidze Street, near the church. In …
$600
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/6
Продается трехкомнатная квартира в Ваке на улице Мцхета, в новом здании, на 5 этаже, с ремон…
$200,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/4
Доступно для продажи !!! В комплексе Krtsanisi Residence (бывшая резиденция Шеварднадзе) 2 -…
$350,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 10/14
Описание: 2-комнатная квартира в аренду в Ортачале, на улице Гулуа. В недавно построенном, г…
$900
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Квартира 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 5/6
5 - 250 кв.м. квартира дуплексного типа на продажу в Сабуртало, на проспекте Важа-Пшавела, н…
$120,000
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/8
Описание: 4-комнатная, угловая, яркая квартира для продажи в Дидубе, на Агладзе-стрит, недал…
$96,500
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 12/20
Описание: 2-комнатная квартира для продажи на улице Лиси Амашукели. 12/20 этаж в недавно пос…
$125,000
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Квартира 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Этаж 7/8
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Цена: 2 300 000 грн. Долларовый эквив…
$2,30 млн
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/8
Описание: для продажи или аренды немедленно !!! Квартира с 3 комнатами в Сабуртало, на улице…
$700
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 29/47
Описание: 2-комнатная нежимая квартира для продажи в Батуми, в 50 метрах от морского берега.…
$70,000
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Квартира 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 10 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 10/11
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Maisonette Penthouse в Ваке, на просп…
$1,000,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/4
Описание: Квартира с 3 комнатами для продажи на Mtatsminda, на улице Пкхови, в многолюдном и…
$270,000
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Кондо 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Кондо 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 8/9
4-roomed 135 sq.m. apartment for sale on Vera, Barnov str, in new building, on the 8th floor…
$300,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Описание: Квартира с 3 комнатами в аренду в Вейке, на улице Палиашвили. Общая площадь: 140 м…
$1,800
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/8
Описание: срочная продажа или аренда !!! Квартира с 3 комнатами в Сабуртало, на улице Бендел…
$99,500
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 6/10
Описание: 4-комнатная квартира в аренду в Вейке, на улице Палиашвили. В недавно построенном,…
$2,500
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/8
Описание: 3-комнатная квартира для продажи в Temka, III Micro-District. Общая площадь: 40 м2…
$55,000
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Квартира 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/5
Описание: Квартира с 5 комнатами в аренду в Вера, на улице Татишвили. В недавно построенном …
$2,500
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Квартира 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 8/9
Описание: 5-комнатная квартира на продажу на улице Вера, улица Реулишвили. В старом здании, …
$162,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 8/16
Описание: 3-комнатная квартира в классическом стиле на продажу или в аренду в Сабуртало, Ал.…
$365,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 15/21
Описание: Квартира с 3 комнатами для продажи, на Сабуртало, Картозия-стрит, в комплексе M², …
$170,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 9/10
Описание: 2-комнатная квартира для продажи в Исани, на улице Навтлуги. Общая площадь: 97 м2.…
$120,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/17
Описание: 2-комнатная квартира для продажи в Санзоне, на проспекте Гурамишвили, недалеко от …
$42,000
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Квартира 15 комнат в Тбилиси, Грузия
Квартира 15 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 000 м²
Этаж 6/9
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 4-х этажная квартира в пентхаусе, на …
$1,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 5/5
Описание: 3-комнатная дуплексная квартира для продажи в Сабуртало, недалеко от Метро Делиси,…
$120,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 7/9
Описание: 3-комнатная квартира для продажи в Сабуртало, улице Акаки Гахокидзе. В недавно пос…
$135,000
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 6/17
Описание: Квартира с 4 комнатами для немедленной продажи в Сабуртало, улица Кавтарадзе. В не…
$230,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 10/22
Описание: 2-комнатная квартира в аренду в Исан, на улице Навтлуги. В 2 минутах ходьбы от ста…
$700
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/6
Описание: 4-комнатная квартира для продажи на улице Мириан Мефи. В недавно построенном, пере…
$93,000
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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