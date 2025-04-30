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Квартиры с бассейном в Тбилиси, Грузия

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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 7/8
Продается 43,8 кв.м. Квартира в комплексе Old City Panorama включает в себя жилые дома, а та…
$74,800
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 7/8
Продается квартира 39 кв.м с собственным двором (50 кв.м) в комплексе Old City Panorama вклю…
$66,300
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 5
Продается квартира в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало  GreenHill 1 спальня 1 ванная …
$114,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 29/12
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом и мебелью Тби…
$510,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/10
Квартира на продажу Didi dighomiЗелёный Диамонд2 спальни1 ванная комнатаОбщая площадь 57 м2/10 этаж
$96,000
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Квартира в Тбилиси, Грузия
Квартира
Тбилиси, Грузия
Площадь 40 м²
Предлагается уникальная возможность приобрести квартиру в новом многофункциональном комплекс…
$42,876
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
⭐️ LUX проект в Кртаниси, элитный район из малоэтажных домов на красивых зеленых холиах с ви…
$123,420
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 23/30
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом  TBILISI GARD…
$215,000
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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