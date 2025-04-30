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Квартиры с видом на горы в Тбилиси, Грузия

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216 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/11
Продается квартира в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом и мебелью ВАШ …
$138,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Этаж 21/25
2 - 61 кв.м. квартира на продажу в Сабуртало, на улице Шартава, в новостроенном здании, на 2…
$62,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 9/11
Квартира на продажу Didi Dighomi aka development 2 спальни 1 ванная комната Общая…
$70,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 12/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$121,104
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 8/22
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, Диди Дигоми с идеальным ремонтом  York Tower…
$73,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/19
Apartment For Sale Saburtalo ZHGHENTI STR 2 bedroom 1 bathroom Totaly area 62 m …
$107,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 5/22
Продается квартира в лучшем месте в Тбилиси с идеальным ремонтом и мебелью Архи Исани 2 …
$168,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/2
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$117,130
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 16/16
Apartment For Sale Saburtalo AMASHUKELI 2 bedroom 1 bathroom Totaly area 82 m …
$130,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/9
Квартира на продажу Ortachala artur laisti 1 спальня 1 ванная комната Общая площа…
$84,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$78,120
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/12
Квартира на продажу Dighomi зеленый бриллиант 2 спальни 1 ванная комната Общая пл…
$82,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 6/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$110,607
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 3/3
4-roomed 149 sq.m. duplex type apartment for sale in Sololaki, on L. Asatiani str, III floor…
$300,000
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/18
Apartment For Sale Isani NADIRASHVILI STR 3 bedroom 1 bathroom Totaly area 96 m …
$104,988
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 8/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$125,257
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$117,102
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Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 10/27
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Shartava Fusion в районе Сабуртало, Тбилиси.  …
$100,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 10/12
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, ваке с идеальным ремонтом и мебелью УЛИЦА ТА…
$240,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$104,320
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 9/17
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, Ваке с идеальным ремонтом и мебелью ЧАВЧАВАД…
$535,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 11/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$130,529
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 12/8
3-roomed 105 sq.m. apartment for sale in Varketili, in new-constructed complex Hualing, on t…
$115,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/11
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом  МАРШАЛ ГЕЛОВ…
$89,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$125,106
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 11/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$146,769
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 10
Квартира на продажу Диди Дигоми 1 спальня 1 ванная Общая площадь 48 м 10/11 этаж
$68,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$84,084
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 17/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$76,140
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Квартира 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Этаж 8/8
Apartment For Sale Ortachala KRTSANISI STR 3 bedroom 2 bathroom Totaly area 218 …
$279,000
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

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