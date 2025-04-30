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Квартиры около гольф-клуба в Тбилиси, Грузия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
⭐️ LUX проект в Кртаниси, элитный район из малоэтажных домов на красивых зеленых холиах с ви…
$123,420
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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