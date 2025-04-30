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Квартиры-студии в Тбилиси, Грузия

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47 объектов найдено
Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/11
apartment for sale in tbilisi didi dighome
$61,000
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/10
apartment for sale in tbilisi saburtalo
$93,000
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/27
Cовременный жилой комплекс, отличительной чертой которого является качественная инфраструкту…
$42,500
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 6/13
Apartment for sale in Tbilisi saburtalo area.Apartment has 2 room 1 bedroom its newly built …
$98,000
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/17
Уютная студия в историческом центре с развитой инфраструктурой, 5 минутах ходьбы от метро, ​…
$55,995
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Новый комплекс на берегу Тбилисского  Водохранилища  Несколько отелей топовых брендов, ТЦ, …
$59,000
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 18/19
apartment for sale in saburtalo tbilisi
$120,000
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 22/22
Продается студия в комплексе бизнес-класса Shartava Fusion в районе Сабуртало, Тбилиси.  …
$85,000
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/18
Apartment for sale in Tbilisi saburtalo area.Apartment is for sale 2 room 1 bedroom newly bu…
$99,500
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4
Комплекс ИСАНИ Тбилиси Район Исани Многофункциональный комплекс. Изысканный прое…
$87,986
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/11
apartment for sale on marshal gelovani ave saburtalo tbilisi
$96,000
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 18/19
apartment for sale in didi dighome tbilisi
$69,000
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 11/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$91,542
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 8/12
apartment for sale in tbilisi saburtalo novo development
$148,000
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл и мал…
$55,580
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 7/8
Продается 173,2 кв.м. Апартаменты в комплексе Old City Panorama включают жилые здания, а так…
$253,778
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/12
00995557100075 продается ДИДИ ДИГОМИ СТРАБОНИ, УЛ. 40 44,5 м² 1 спальня 2/12 этаж 59 0…
$59,000
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8/11
apartment for sale in tbilisi didi dighome
$73,500
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 5/7
0099557100075 продается Коджори шоссе 104 105 м² 2 спальни 5/7 этаж 160 000 $ 65419
$160,000
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
apartment for sale in tbilisi saburtalo
$95,000
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 15/16
Просторная студия в готовом доме. Шикарный вид на город и на горы. Все коммуникации проведен…
$43,000
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/28
Vista — роскошный комплекс гостиничного типа, расположенный в дипломатическом районе Тбилиси…
$90,440
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Тбилиси р-н Авлабари   30мин пешком до центра 10мин на авто до центра рядом м…
$46,768
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$87,560
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 9/7
apartment for sale in tbilisi vake
$165,000
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$52,380
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Студия 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 11/13
With exclusive rights !!! 3-room apartment for sale, fully furnished with furniture and appl…
$139,500
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 9/9
apartment for sale in tbilisi saburtalo your house in jikia complex
$87,000
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 10/21
Первый взнос от 20 000 $ Оплата  30%  первый взнос 50% в рассрочку на 36 месяцев   20 % …
$88,160
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Студия 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/20
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие па…
$61,523
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
Недорогая
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