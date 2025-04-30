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Квартиры с садом в Тбилиси, Грузия

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/11
Продается квартира в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом и мебелью ВАШ …
$138,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 29/12
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом и мебелью Тби…
$510,000
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/10
Квартира на продажу Didi dighomiЗелёный Диамонд2 спальни1 ванная комнатаОбщая площадь 57 м2/10 этаж
$96,000
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 23/30
Квартира на продажу в лучшем месте в Тбилиси, Сабуртало с идеальным ремонтом  TBILISI GARD…
$215,000
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Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/9
ЛИСИ АВТО ВАРАЗИ УЛ. АРХИ 78,8 м² 2 спальни 5/8 этаж 134 000 $ 00995557100075 whatsapp 64045
$134,000
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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