  Realting.com
  Грузия
  Тбилиси
  Жилая
  Пентхаус

Пентхаусы в Тбилиси, Грузия

5 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Этаж 3/17
00995557100075 продается торт на ул. Кипшидзе 22 demax 143 м² 3 спальни 17/20 этаж 450…
$450,000
Пентхаус 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
00995557100075 продажа ул. Ваке Палиашвили 67 Ocean Resort 107 м² 2 спальни 2 ванные ко…
$470,000
Пентхаус 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 9/9
00995557100075 продажа ул. Ваке Шатебрашвили 6/8 300 м² 3 спальни 3 ванные комнаты 9/9…
$700,000
Пентхаус 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 5/5
00995557100075 продажа ул. Ваке Шатебрашвили 6/8 300 м² 3 спальни 3 ванные комнаты 9/9…
$700,000
Пентхаус 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Этаж 6/7
00995557100075 продается ул. Героев Ваке Марухи, 11 420 м² 3 спальни 3 ванные комнаты …
$540,000
Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

