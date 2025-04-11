✨ Aпаpтaменты с теpрасой, мeбелью и тeхникoй — под ключ, в окpужении пpиpоды и чиcтoгo вoздуxа

🏊‍♂️ Жилой комплекс с бacceйном, консьерж-cервисoм и oзелeнённой теpритоpией — для жизни и oтдыхa

📈 Раccрочка до декaбря 2028 гoдa — инвеcтиpуйте бeз переплaт и комиссий

🏡 Жилoй комплекc в Мaхинджауpи

Комфорт, природа и оздоровление — в одном месте

📍 В живописной курортной зоне Махинджаури, всего в 20 минутах от моря

🌿 Чистый горный воздух, субтропический микроклимат и термальные источники

🏞 Расположение на высоте 15–100 м над уровнем моря

📅 Сдача: декабрь 2028 года

🏢 Комплекс:

• 7 этажей

• 104 апартамента

• Площади: от 37,4 м² до 115,7 м²

• Все апартаменты с террасами

🏊‍♀️ В комплексе:

✔️ Озеленённая территория

✔️ Открытый бассейн

✔️ Лобби и консьерж-сервис

✔️ Парковка

🛋 Апартаменты под ключ:

• С мебелью и техникой

• Элегантный, современный дизайн

• Готовое решение для жизни или аренды

💰 Удобный план оплаты:

🔹 Бронирование

🔹 Первоначальный взнос — 30%

🔹 Рассрочка до декабря 2028 года

📋 Актуальные предложения в наличии:

• Площадь: от 37,4 м² до 115 м²

• Стоимость: от 71 060 $ до 231 400 $

• Все апартаменты с террасой

• Отделка под ключ, мебель и техника включены

• Рассрочка без переплат до конца строительства

🔥 Специальное предложение

Студия 37,4 м² с балконом — идеальный вариант для инвестиций или отдыха у моря!

🏢 4 этаж

🌿 Балкон с видом на зелёную зону

💰 Стоимость: 71 060 $

📦 Отделка под ключ, мебель и техника включены

📅 Рассрочка до декабря 2028 года

Махинджаури — курорт с историей: субтермальная минеральная вода используется с начала ХХ века для лечения и восстановления. Здесь сочетаются морской воздух, горный ландшафт и здоровье.

📞 Напишите, чтобы получить планировки, актуальные цены и предложения напрямую от застройщика — без комиссии!

🤝 Дополнительные преимущества сотрудничества

🔸 Индивидуальный подбор объекта под ваш запрос

🔸 Бесплатная консультация и анализ рынка

🔸 Полное юридическое сопровождение

🔸 Помощь в оформлении: ВНЖ, банковский счёт, переводы, нотариус

🔸 Возможность участия в инвестиционных турах

🔸 Постпродажное обслуживание: помощь в обустройстве, коммунальных подключениях, управлении и аренде