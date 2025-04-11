✨ Aпаpтaменты с теpрасой, мeбелью и тeхникoй — под ключ, в окpужении пpиpоды и чиcтoгo вoздуxа
🏊♂️ Жилой комплекс с бacceйном, консьерж-cервисoм и oзелeнённой теpритоpией — для жизни и oтдыхa
📈 Раccрочка до декaбря 2028 гoдa — инвеcтиpуйте бeз переплaт и комиссий
🏡 Жилoй комплекc в Мaхинджауpи
Комфорт, природа и оздоровление — в одном месте
📍 В живописной курортной зоне Махинджаури, всего в 20 минутах от моря
🌿 Чистый горный воздух, субтропический микроклимат и термальные источники
🏞 Расположение на высоте 15–100 м над уровнем моря
📅 Сдача: декабрь 2028 года
🏢 Комплекс:
• 7 этажей
• 104 апартамента
• Площади: от 37,4 м² до 115,7 м²
• Все апартаменты с террасами
🏊♀️ В комплексе:
✔️ Озеленённая территория
✔️ Открытый бассейн
✔️ Лобби и консьерж-сервис
✔️ Парковка
🛋 Апартаменты под ключ:
• С мебелью и техникой
• Элегантный, современный дизайн
• Готовое решение для жизни или аренды
💰 Удобный план оплаты:
🔹 Бронирование
🔹 Первоначальный взнос — 30%
🔹 Рассрочка до декабря 2028 года
📋 Актуальные предложения в наличии:
• Площадь: от 37,4 м² до 115 м²
• Стоимость: от 71 060 $ до 231 400 $
• Все апартаменты с террасой
• Отделка под ключ, мебель и техника включены
• Рассрочка без переплат до конца строительства
🔥 Специальное предложение
Студия 37,4 м² с балконом — идеальный вариант для инвестиций или отдыха у моря!
🏢 4 этаж
🌿 Балкон с видом на зелёную зону
💰 Стоимость: 71 060 $
📦 Отделка под ключ, мебель и техника включены
📅 Рассрочка до декабря 2028 года
Махинджаури — курорт с историей: субтермальная минеральная вода используется с начала ХХ века для лечения и восстановления. Здесь сочетаются морской воздух, горный ландшафт и здоровье.
📞 Напишите, чтобы получить планировки, актуальные цены и предложения напрямую от застройщика — без комиссии!
🤝 Дополнительные преимущества сотрудничества
🔸 Индивидуальный подбор объекта под ваш запрос
🔸 Бесплатная консультация и анализ рынка
🔸 Полное юридическое сопровождение
🔸 Помощь в оформлении: ВНЖ, банковский счёт, переводы, нотариус
🔸 Возможность участия в инвестиционных турах
🔸 Постпродажное обслуживание: помощь в обустройстве, коммунальных подключениях, управлении и аренде