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Жилой комплекс Апартаменты в Махинджаури — природа и комфорт у моря.

Батуми, Грузия
от
$71,060
BTC
0.8452446
ETH
44.3028808
USDT
70 255.9209843
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26389
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

✨ Aпаpтaменты с теpрасой, мeбелью и тeхникoй — под ключ, в окpужении пpиpоды и чиcтoгo вoздуxа
🏊‍♂️ Жилой комплекс с бacceйном, консьерж-cервисoм и oзелeнённой теpритоpией — для жизни и oтдыхa
📈 Раccрочка до декaбря 2028 гoдa — инвеcтиpуйте бeз переплaт и комиссий

 

🏡 Жилoй комплекc в Мaхинджауpи

Комфорт, природа и оздоровление — в одном месте

📍 В живописной курортной зоне Махинджаури, всего в 20 минутах от моря
🌿 Чистый горный воздух, субтропический микроклимат и термальные источники
🏞 Расположение на высоте 15–100 м над уровнем моря

 

📅 Сдача: декабрь 2028 года

🏢 Комплекс:
• 7 этажей
• 104 апартамента
• Площади: от 37,4 м² до 115,7 м²
• Все апартаменты с террасами

 

🏊‍♀️ В комплексе:

✔️ Озеленённая территория
✔️ Открытый бассейн
✔️ Лобби и консьерж-сервис
✔️ Парковка

 

🛋 Апартаменты под ключ:

• С мебелью и техникой
• Элегантный, современный дизайн
• Готовое решение для жизни или аренды

 

💰 Удобный план оплаты:

🔹 Бронирование
🔹 Первоначальный взнос — 30%
🔹 Рассрочка до декабря 2028 года

 

📋 Актуальные предложения в наличии:

• Площадь: от 37,4 м² до 115 м²
• Стоимость: от 71 060 $ до 231 400 $
• Все апартаменты с террасой
• Отделка под ключ, мебель и техника включены
• Рассрочка без переплат до конца строительства

 

🔥 Специальное предложение

Студия 37,4 м² с балконом — идеальный вариант для инвестиций или отдыха у моря!

🏢 4 этаж
🌿 Балкон с видом на зелёную зону
💰 Стоимость: 71 060 $
📦 Отделка под ключ, мебель и техника включены
📅 Рассрочка до декабря 2028 года

 

Махинджаури — курорт с историей: субтермальная минеральная вода используется с начала ХХ века для лечения и восстановления. Здесь сочетаются морской воздух, горный ландшафт и здоровье.

 

📞 Напишите, чтобы получить планировки, актуальные цены и предложения напрямую от застройщика — без комиссии!

 

🤝 Дополнительные преимущества сотрудничества

🔸 Индивидуальный подбор объекта под ваш запрос
🔸 Бесплатная консультация и анализ рынка
🔸 Полное юридическое сопровождение
🔸 Помощь в оформлении: ВНЖ, банковский счёт, переводы, нотариус
🔸 Возможность участия в инвестиционных турах
🔸 Постпродажное обслуживание: помощь в обустройстве, коммунальных подключениях, управлении и аренде

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс Апартаменты в Махинджаури — природа и комфорт у моря.
Батуми, Грузия
от
$71,060
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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