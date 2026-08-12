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в Грузии

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Аджарская Автономная Республика
3
Кобулети
3
Резиденция Удалить
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3 объекта найдено
Резиденция 47 м² в Кобулети, Грузия
Premium Premium
Резиденция 47 м²
Кобулети, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/32
$140,220
НДС
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Резиденция 83 м² в Кобулети, Грузия
Резиденция 83 м²
Кобулети, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/32
$271,524
НДС
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Застройщик
KBK
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Резиденция 83 м² в Кобулети, Грузия
Резиденция 83 м²
Кобулети, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/32
$239,569
НДС
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