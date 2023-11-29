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Коммерческая недвижимость в Батуми, Грузия

отели
9
19 объектов найдено
Отель 7 комнат в Батуми, Грузия
Отель 7 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается действующий,  налаженный бизнес, комфортабельный отель.  Вблизи развитая курортная…
€272,576
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Отель 22 комнаты в Батуми, Грузия
Отель 22 комнаты
Батуми, Грузия
Комнаты 22
Площадь 960 м²
Количество этажей 2
Продается действующий отель в туристическом центре Батуми, в 200 метрах от набережной Оте…
€1,64 млн
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Отель 14 комнат в Гонио, Грузия
Отель 14 комнат
Гонио, Грузия
Комнаты 14
Площадь 650 м²
Количество этажей 5
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€726,870
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Отель 26 комнат в Гонио, Грузия
Отель 26 комнат
Гонио, Грузия
Комнаты 26
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 4
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в живо…
€1,45 млн
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Коммерческая в Квaриати, Грузия
Коммерческая
Квaриати, Грузия
Площадь 1 030 м²
Количество этажей 4
Гостиница 4 звезды Гостиничных номеров - 15 с перспективой добавления еще 9 номеров Гарант…
€1,82 млн
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Отель 8 комнат в Батуми, Грузия
Отель 8 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается действующий бизнес в туристичесуом районе Батуми На первом этаже коммерческие п…
€454,294
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Отель 10 комнат в Батуми, Грузия
Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Продается действующий бизнес,  отель с рестораном в туристическом центре Батуми вблизи набер…
€590,582
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Отель 11 комнат в Квaриати, Грузия
Отель 11 комнат
Квaриати, Грузия
Комнаты 11
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается действующий мини отель вблизи Батуми. Уютный дизайн,  зеленый дворик,  качестве…
€545,152
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Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Батуми, Грузия
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Батуми, Грузия
Площадь 964 м²
Продается 4-звездочный отель в туристско-рекреационной зоне отдыха в Махинджаури. Отель расп…
€2,00 млн
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Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Батуми, Грузия
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
Площадь 908 м²
Готовый действующий отель, расположенный в Сарпи, в одном из самых уникальных мест отдыха Гр…
€2,00 млн
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Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Батуми, Грузия
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
Площадь 500 м²
Продажа отеля в Батуми. Отличная локация, свежая постройка и недавно обновлённый косметическ…
€3,00 млн
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Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Батуми, Грузия
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Батуми, Грузия
Площадь 964 м²
Продается инвестиционный проект в Махинджаури - ОТЕЛЬ! Площадь 963,9 м2, сауна, джакуззи, ба…
€2,50 млн
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Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Батуми, Грузия
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 1
Продается комерческое помещение. Старый город. 263 кв.м, первый этаж жилого дома,два отдельн…
€336,177
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Отель 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Отель 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 15
Объект расположен в  Батуми район Махинджаури. Для инвестиций. В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. Перед…
€73,450
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Коммерческая с парковочным местом в Батуми, Грузия
Коммерческая с парковочным местом
Батуми, Грузия
Площадь 16 м²
Подземный паркинг 16,50 - 25,80 м2 
€6,360
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Отель в Квaриати, Грузия
Отель
Квaриати, Грузия
Площадь 3 000 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Гостиница 3-4 звезды, расположенная на пятом этаже бизнес-центра в районе «Ст…
€5,00 млн
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Отель в Квaриати, Грузия
Отель
Квaриати, Грузия
Количество этажей 13
Продается четырех-звездочный высокоиндустриальный современный отель, выполненый в стиле позд…
€6,36 млн
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Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 26
Если Вы хотите эффективно вложить деньги в надежный и перспективный строительный проект, поз…
€908,587
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Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 26
Если Вы хотите эффективно вложить деньги в надежный и перспективный строительный про…
€636,011
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