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Коммерческая недвижимость в Тбилиси, Грузия

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398 объектов найдено
Коммерческое помещение 200 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 200 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/5
Описание: Квартира с 5 комнатами в аренду в Вера, на улице Татишвили. В недавно построенном …
$2,500
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115 кв. м. коммерческая площадь на продажу в Тбилиси в Тбилиси, Грузия
115 кв. м. коммерческая площадь на продажу в Тбилиси
Тбилиси, Грузия
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 115 кв. м в Тбилиси, ул. Надира Хошараули N7, этаж…
$144,000
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Коммерческое помещение 117 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 117 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/11
Описание: Коммерческое пространство витража для продажи в Сабуртало, Шартава-стрит. Общая пл…
$146,000
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Коммерческое помещение 650 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 650 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
С эксклюзивными правами !!! Доступно для продажи !!! Операционный фитнес-центр на территории…
$1,50 млн
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Коммерческое помещение 30 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 30 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/10
Description: Office commercial space for rent in Saburtalo, on Sairme hill. Newly built buil…
$320
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Коммерческое помещение 580 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 580 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Этаж 7/8
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Цена: 2 300 000 грн. Долларовый эквив…
$2,30 млн
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Коммерческое помещение 55 000 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 55 000 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 55 000 м²
С эксклюзивными правами !!! Доступно для продажи !!! В Телави. В микрозоне Напареули. Вдоль …
$3,50 млн
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Коммерческое помещение 200 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 200 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 9/13
Описание: 5-комнатная дуплексная квартира для продажи в Сабуртало, улица Чиковани. На 9-10 /…
$210,000
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Коммерческое помещение 70 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 70 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Описание: Коммерческое пространство витража для аренды в Шиндисе, шоссе Коджри, занятая и за…
$1,050
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Коммерческое помещение 300 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 300 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! 300 м2 на улице Иверия в Старом Тбили…
$300,000
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Коммерческое помещение 600 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 600 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Эксклюзивно справа !!! Перечислены на продажу или долгосрочную аренду !!! Склад/Пространство…
$670,000
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Коммерческое помещение 127 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 127 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 127 м²
Этаж 4/4
Описание: Коммерческое помещение ( чердак ) для продажи в Глдани, улица Гобронидзе, недалеко…
$70,000
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Коммерческое помещение 92 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 92 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/11
Коммерческие офисные помещения для продажи в Сабуртало, на улице Цинтсадзе. В старом здании,…
$138,500
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Коммерческое помещение 400 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 400 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 1/12
Описание: для долгосрочной аренды !!! Витража в Vake, Abashidze Street !!! Универсальная ком…
$4,000
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Коммерческое помещение 150 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 150 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/5
Описание: Витража для немедленной арендной платы в Dighom Massif, III, квартал, недалеко от …
$2,500
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Коммерческое помещение 1 200 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 1 200 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 1 200 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Независимое 7-этажное, недавно постро…
$1,65 млн
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Коммерческое помещение 20 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 20 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/11
Коммерческое пространство для продажи в Вейке, на проспекте Тамарашвили, на верхней централь…
$43,000
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Коммерческое помещение 500 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 500 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
С эксклюзивными правами !!! Доступно для продажи или аренды !!! Коммерческое пространство в …
$6,000
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Коммерческое помещение 600 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 600 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Эксклюзивно справа !!! Перечислен для продажи !!! (Фото и видео -материал защищены авторским…
$990,000
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Коммерческое помещение 262 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 262 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 262 м²
Этаж 1/5
Универсальное коммерческое пространство для аренды в Надзаладеви, на улице Гогхобидзе. В ста…
$600
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Коммерческое помещение 400 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 400 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Описание: 2-этажное, универсальное независимое здание для аренды на Сабуртало, улица Цагарел…
$4,000
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Коммерческое помещение 8 500 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 8 500 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 8 500 м²
С эксклюзивными правами !!! Доступно для продажи !!! Четырехэтажное недавно построенное офис…
$5,70 млн
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Коммерческое помещение 500 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 500 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 500 м²
Эксклюзивно справа !!! Перечислен для продажи !!! Частный отель/комплекс " Holiday Borjomi "…
$530,000
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Коммерческое помещение 60 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 60 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 60 м²
Описание: Срочно для аренды автомойки на Воронцова. В переполненном, движущемся месте. В нас…
$350
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Коммерческое помещение 100 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 100 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/9
Описание: Срочно для продажи коммерческое пространство витража на Сабуртло, штат Алабама. На…
$165,000
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Коммерческое помещение 98 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 98 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Description: 3-room apartment for sale on Mtatsminda, Griboedov street, near Rustaveli metro…
$118,000
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Commercial space for sale in Tbilisi, Didi Digomi в Тбилиси, Грузия
Commercial space for sale in Tbilisi, Didi Digomi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 200 кв.м. в Диди Дигоми, на ул. Мириана Мепе, в но…
$205,000
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Коммерческое помещение 450 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 450 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
С эксклюзивными правами !!! Доступно для продажи !!! В Бакуриани, на Дидвели-роуд, на дороге…
$495,000
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Коммерческое помещение 600 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 600 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 600 м²
Описание: 4 -этажный отель на продажу в Бакуриани, общая площадь: 600 м2, отремонтированный,…
$620,000
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Коммерческое помещение 100 м² в Тбилиси, Грузия
Коммерческое помещение 100 м²
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение в аренду 300 м2. Площадь Свободы. Дуплексный тип, 1 - этажное витраж …
$4,000
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