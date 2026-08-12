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Коммерческая недвижимость в Аджарской Автономной Республике, Грузия

;
Батуми
73
Кобулети
3
159 объектов найдено
Резиденция 47 м² в Кобулети, Грузия
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Резиденция 47 м²
Кобулети, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/32
$140,220
НДС
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Отель 49 м² в Батуми, Грузия
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Отель 49 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$266,222
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Коммерческое помещение 64 м² в Батуми, Грузия
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Коммерческое помещение 64 м²
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 10/1
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$121,600
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TekceTekce
ОТЕЛЬ НА 1-Й ЛИНИИ МОРЯ в Батуми, Грузия
ОТЕЛЬ НА 1-Й ЛИНИИ МОРЯ
Батуми, Грузия
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
Прибыльный бизнес у моря – инвестируйте в перспективу! Предлагаем вашему вниманию готовый…
$550,000
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Отель 54 м² в Батуми, Грузия
Отель 54 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Описание объекта: Этот светлый двухкомнатный апартамент расположен на высоком этаже современ…
$116,162
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Nils Ott Real Estates
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Отель 50 м² в Батуми, Грузия
Отель 50 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Этот совершенно новый однокомнатный апартамент расположен в престижном ком…
$134,645
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Nils Ott Real Estates
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Отель 27 м² в Батуми, Грузия
Отель 27 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Описание объекта: Это новое полностью меблированное и оборудованное студио расположено в Sun…
$51,606
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Nils Ott Real Estates
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Отель 36 м² в Батуми, Грузия
Отель 36 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Описание объекта: Этот современный студийный апартамент расположен на высоком этаже жилого к…
$91,056
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Nils Ott Real Estates
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Отель 75 м² в Батуми, Грузия
Отель 75 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: Этот прекрасно отреставрированный дуплекс с двумя спальнями расположен в P…
$182,665
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Nils Ott Real Estates
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Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Площадь 197 м²
Количество этажей 58
Коммерческое  помещение 197,42 м2 с видом на море(свободной планировки) в First Tower — Amba…
$987,000
НДС
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Отель 51 м² в Батуми, Грузия
Отель 51 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Описание объекта: Эта высококачественно оборудованная двухкомнатная квартира расположена на …
$134,656
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Nils Ott Real Estates
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Отель 50 м² в Батуми, Грузия
Отель 50 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Эта роскошная однокомнатная квартира расположена на 16-м этаже в одном из …
$108,395
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Коммерческое помещение 1-ый этаж в First Tower — Ambassadori Island Batumi в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 1-ый этаж в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Площадь 123 м²
Количество этажей 58
Коммерческое  помещение 123,15м2 с видом на море(свободной планировки) в First Tower — Ambas…
$615,000
НДС
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Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Площадь 117 м²
Количество этажей 58
Коммерческое  помещение 117,41 м2 с видом на море(свободной планировки) в First Tower — Amba…
$587,060
НДС
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Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Площадь 175 м²
Количество этажей 58
Коммерческое  помещение 175,09 м2 с видом на море(свободной планировки) в First Tower — Amba…
$875,450
НДС
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Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Площадь 109 м²
Количество этажей 58
Коммерческое  помещение 109,4 м2 с видом на море(свободной планировки) в First Tower — Ambas…
$548,420
НДС
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Отель 44 м² в Батуми, Грузия
Отель 44 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Описание объекта: Этот стильный и ухоженный двухкомнатный апартамент расположен в современно…
$98,598
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Отель 32 м² в Батуми, Грузия
Отель 32 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Описание объекта: Этот современный и очень ухоженный студийный апартамент расположен в закры…
$72,475
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Резиденция 83 м² в Кобулети, Грузия
Резиденция 83 м²
Кобулети, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/32
$271,524
НДС
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Застройщик
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Коммерческое помещение 34 м² в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 34 м²
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$60,025
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Отель 101 м² в Батуми, Грузия
Отель 101 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$566,480
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Отель 41 м² в Батуми, Грузия
Отель 41 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$209,935
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Коммерческое помещение 39 м² в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 39 м²
Батуми, Грузия
Площадь 39 м²
Количество этажей 8
Продаётся коммерческое помещение в месте с высокой проходимостью. Благодаря высоким потолка…
$84,500
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Отель 64 м² в Батуми, Грузия
Отель 64 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$303,231
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Отель 66 м² в Батуми, Грузия
Отель 66 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$345,343
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Отель 41 м² в Батуми, Грузия
Отель 41 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$216,296
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Отель 33 м² в Батуми, Грузия
Отель 33 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Расположенный в одном из самых быстрорастущих прибрежных направлений в Европе, этот 5-звездо…
$157,578
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Коммерческое помещение в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение
Батуми, Грузия
Следующий адрес — это амбициозный многофункциональный жилой комплекс, расположенный в самом …
Цена по запросу
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Отель 32 м² в Батуми, Грузия
Отель 32 м²
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Описание объекта: Этот светлый и ухоженный студийный апартамент расположен на 6-м этаже здан…
$63,707
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Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
Количество этажей 5
Family Club — эксклюзивная отельная недвижимость у Черного моря Роскошный отель для споко…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Аджарской Автономной Республике

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