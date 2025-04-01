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Коммерческая недвижимость в Самегрело и Верхняя Сванетия, Грузия

1 объект найдено
Коммерческая недвижимость 600м2 в Поти (Лот 2785ОЭ) в Поти, Грузия
Коммерческая недвижимость 600м2 в Поти (Лот 2785ОЭ)
Поти, Грузия
Количество этажей 1
Продается ангар с земельным участком в порту города Поти. Объект продается как готовый арен…
$300,000
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