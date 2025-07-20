Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Кахетия
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Кахетии, Грузия

Кварели
3
6 объектов найдено
ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ!!! ПРЕМИУМ-КЛАССА ОТЕЛЬ-РЕЗОРТ — ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС В КВАРЕЛИ! в Кварели, Грузия
ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ!!! ПРЕМИУМ-КЛАССА ОТЕЛЬ-РЕЗОРТ — ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС В КВАРЕЛИ!
Кварели, Грузия
ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ!!! ПРЕМИУМ-КЛАССА ОТЕЛЬ-РЕЗОРТ — ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС В КВАРЕЛИ! 🌳 Лок…
Цена по запросу
Оставить заявку
На продажу выставлен полностью оборудованный, новый винный завод с полным производственным циклом в Кварели | в Кварели, Грузия
На продажу выставлен полностью оборудованный, новый винный завод с полным производственным циклом в Кварели |
Кварели, Грузия
Эксклюзивное предложение! ✧ На продажу выставлен полностью оборудованный, новый винный завод…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вино — это не только вкус и аромат, это атмосфера и место, которое его создаёт! в Шилда, Грузия
Вино — это не только вкус и аромат, это атмосфера и место, которое его создаёт!
Шилда, Грузия
Площадь 10 000 м²
Вино — это не только вкус и аромат, это атмосфера и место, которое его создаёт! Именно с …
Цена по запросу
Оставить заявку
ПРОДАЕТСЯ – Уникальное и нестандартное шато в самом сердце Кварели! в Кварели, Грузия
ПРОДАЕТСЯ – Уникальное и нестандартное шато в самом сердце Кварели!
Кварели, Грузия
ПРОДАЕТСЯ – Уникальное и нестандартное шато в самом сердце Кварели! Предлагаем редкую возмо…
Цена по запросу
Оставить заявку
🏭 Продаётся современное винодельческое предприятие – в Греми, Кахетия в 1 st, Грузия
🏭 Продаётся современное винодельческое предприятие – в Греми, Кахетия
1 st, Грузия
🏭 Продаётся современное винодельческое предприятие – в Греми, Кахетия 📍 Расположение: сел…
Цена по запросу
Оставить заявку
Агрокомплекс «Бадиаури» на продажу в Кахетии, муниципалитет Сагареджо в Бадиаури, Грузия
Агрокомплекс «Бадиаури» на продажу в Кахетии, муниципалитет Сагареджо
Бадиаури, Грузия
Число комнат 40
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 45 000 м²
Количество этажей 3
Агрокомплекс «Бадиаури» представляет собой реализованную, успешную бизнес-возможность в сфер…
$3,00 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти