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Коммерческая недвижимость во Мцхете-Мтианетях, Грузия

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отели
3
9 объектов найдено
Коммерческое помещение 840 м² в , Грузия
Коммерческое помещение 840 м²
, Грузия
Площадь 840 м²
Продается: только бассейнИдентификатор: 96052
$190,000
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Продается действующий премиум-отель в историческом центре Мцхеты! в Мцхета-Мтианети, Грузия
Продается действующий премиум-отель в историческом центре Мцхеты!
Мцхета-Мтианети, Грузия
Количество этажей 2
🏨 Продается действующий премиум-отель в историческом центре Мцхеты! Ищете стабильный, выс…
$1,18 млн
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SAMO GROUP
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Отель коммерция действующий бизнес на горнолыжном курорте Гудаури в Гудаури, Грузия
Отель коммерция действующий бизнес на горнолыжном курорте Гудаури
Гудаури, Грузия
Число комнат 70
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 5
Продаётся действующий отель на самом популярном и комфортабельном горнолыжном курорте Грузии…
$3,90 млн
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Эксклюзивное предложение для инвесторов! в Мцхета — Степанцминда — Ларси, Грузия
Эксклюзивное предложение для инвесторов!
Мцхета — Степанцминда — Ларси, Грузия
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Продаётся полностью функционирующий гостинично-ресторанный комплекс в Натахтари — отличная и…
$1,30 млн
НДС
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Агентство
Aura Homes
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Warehouse for sale in Bulachauri, Georgia в Булачаури, Грузия
Warehouse for sale in Bulachauri, Georgia
Булачаури, Грузия
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
800 sq.m. warehouse space for sale in Bulachauri, ceiling height - 8 m., 110 sq.m. refrigera…
$180,000
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Отель 1 060 м² в , Грузия
Отель 1 060 м²
, Грузия
Число комнат 17
Площадь 1 060 м²
Количество этажей 3
Продаётся гостиница на горнолыжном курорте Гудаури. В гостинице 17 номеров. Отель расположе…
$1,34 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение в Мцхета, Грузия
Коммерческое помещение
Мцхета, Грузия
Число комнат 16
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Если у вас есть опыт управления (текущим) отелем, вы поймете, что это инвестиция (я объясню …
$373,000
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Уникальный семейный винный дом с погребом, гостиничными номерами в , Грузия
Уникальный семейный винный дом с погребом, гостиничными номерами
, Грузия
Исключительное право!!! Выставлен на продажу!!! Уникальный семейный винный дом с погребом, г…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 10 840 м² в Мцхета, Грузия
Коммерческое помещение 10 840 м²
Мцхета, Грузия
Площадь 10 840 м²
Мцхета, ущелье Армази (рядом с нефтебазой Lukoil), промышленная зона с неаграрным статусом, …
$660,000
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