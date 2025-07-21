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Коммерческая недвижимость в Кварелях, Грузия

3 объекта найдено
ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ!!! ПРЕМИУМ-КЛАССА ОТЕЛЬ-РЕЗОРТ — ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС В КВАРЕЛИ! в Кварели, Грузия
ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ!!! ПРЕМИУМ-КЛАССА ОТЕЛЬ-РЕЗОРТ — ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС В КВАРЕЛИ!
Кварели, Грузия
ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ!!! ПРЕМИУМ-КЛАССА ОТЕЛЬ-РЕЗОРТ — ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС В КВАРЕЛИ! 🌳 Лок…
Цена по запросу
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ПРОДАЕТСЯ – Уникальное и нестандартное шато в самом сердце Кварели! в Кварели, Грузия
ПРОДАЕТСЯ – Уникальное и нестандартное шато в самом сердце Кварели!
Кварели, Грузия
ПРОДАЕТСЯ – Уникальное и нестандартное шато в самом сердце Кварели! Предлагаем редкую возмо…
Цена по запросу
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На продажу выставлен полностью оборудованный, новый винный завод с полным производственным циклом в Кварели | в Кварели, Грузия
На продажу выставлен полностью оборудованный, новый винный завод с полным производственным циклом в Кварели |
Кварели, Грузия
Эксклюзивное предложение! ✧ На продажу выставлен полностью оборудованный, новый винный завод…
Цена по запросу
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