Коммерческая недвижимость в Уреках, Грузия

4 объекта найдено
Отель 300 м² в Уреки, Грузия
Отель 300 м²
Уреки, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный отель в посёлке Уреки, недалеко от пляжа. В отеле — 4 полностью оборуд…
$300,000
Оставить заявку
Продается земельный участок с гостиничными помещениями и коттеджем в Уреки, Грузия
Продается земельный участок с гостиничными помещениями и коттеджем
Уреки, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 795 м²
Количество этажей 2
«Vila Dias» — это инвестиционная возможность с высоким потенциалом, особенно в сфере туристи…
$330,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 600 м² в Уреки, Грузия
Коммерческое помещение 600 м²
Уреки, Грузия
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продаётся комплекс коттеджей — полностью готовый к приёму гостей и приносящий стабильный дох…
$1,86 млн
Оставить заявку
Гостиница 259,8м2 в Уреки (Лот К012ДЛ) в Уреки, Грузия
Гостиница 259,8м2 в Уреки (Лот К012ДЛ)
Уреки, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся гостиница в поселке Уреки в 200 метрах от уникального пляжа с магнитным песком. На…
$300,000
Оставить заявку
