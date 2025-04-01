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Коммерческая недвижимость в Внутренняя Карталиния, Грузия

1 объект найдено
Склад площадью 309 кв.м. на продажу в Карели в Карели, Грузия
Склад площадью 309 кв.м. на продажу в Карели
Карели, Грузия
Площадь 309 м²
Продается склад площадью 309 кв. м с полностью огороженным сельскохозяйственным участком пло…
$58,800
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