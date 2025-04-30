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Квартиры с бассейном в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
598
Чакви
10
Кобулети
6
Квартира Удалить
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371 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для  всей семьи! От всемир…
$98,800
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Новый жилой комплекс премиум-класса гостиничного типа. На первой линии Черного моря в мес…
$56,640
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7
Дата начала строительства - май 2022 Дата окончания строительства - декабрь 2024 Кварт…
$79,124
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/26
Многофункциональный  жилой комплекс состоящий из 26 этажей, расположенный в  туристической з…
$48,400
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 8
Внутренняя беспроцентная рассрочка до декабря 2024 Первая очередь продаж открыта! Элит…
$77,498
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
$52,205
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 11
Жилой комплекс на берегу Черного моря. Расположен в нескольких километрах от центра Батуми в…
$63,000
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Квартира в Батуми, Грузия
Квартира
Батуми, Грузия
Площадь 28 м²
Продаётся уютная квартира на 12-м этаже с площадью 28 м2. Это прекрасный вариант для тех, кт…
$40,086
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/29
Где роскошь встречается с инновациями. Благодаря паркам на крыше и на первом этаже этот комп…
$51,768
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 25/27
Продаётся компактная студия в жилом комплексе "New boulevard " в завершающей стадии строител…
$23,700
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/15
Бульвар Поинт 15-этажный апарт-отель на Новом Бульваре в 300 метрах от моря Комплекс в…
$75,439
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 8/21
Открылся старт продаж в экологически чистом районе Батуми, на Новом Бульваре, в 400 метрах о…
$39,710
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8
Мультифункциональный жилой комплекс премиум-класса, проект мирового уровня с современной инф…
$46,280
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 40 м²
Этаж 3/22
Сочетание приватности квартиры с удобствами и услугами отеля. Идеально подходит как для крат…
$31,205
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/12
Апартаменты для проживания и инвестиций. 12-этажный жилой и инвестиционный комплекс. Жило…
$37,387
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 13/17
Первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Это небольшой курортный …
$73,112
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/15
Новый уникальный проект на курорте, строительство которого ведется в нескольких метрах от мо…
$121,500
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/45
Квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HAMPTON BY HILTON. Комплекс  состоит из 3-х не…
$50,660
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 29
Многофункциональный комплекс премиум-класса находится на Новом бульваре в 180 метрах от моря…
$48,307
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/29
Элитный жилой комплекс на берегу моря, окруженный оазисом пальм и богатой флорой и фауной, о…
$37,175
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/30
Жилой комплекс  в Батуми представляет собой исключительный проект, расположенный в самом цен…
$63,618
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Добро пожаловать в современный жилой комплекс, который станет идеальным местом для вашего ко…
$70,812
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 21/40
Надежная инвестиция в мировой бренд Комплекс  под управлением всемирно-известного отельно…
$56,900
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5
Добро пожаловать в прекрасный город Батуми - один из самых популярных туристических направле…
$56,000
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3
Элитный жилой дом с собственным пляжем и рестораном на берегу моря в Батуми! Все квартиры…
$39,390
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Квартира в Батуми, Грузия
Квартира
Батуми, Грузия
Площадь 27 м²
Уникальный элитный жилой комплекс, расположенный на живописном побережье Черного моря. Расст…
$77,280
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 11/19
Старт продаж! Самые лучшие и выгодные цены! Не упустите свой шанс приобрести свою мечту орос…
$67,040
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 7/15
15-этажный апарт-отель на Новом Бульваре в 300 метрах от моря Комплекс включает в себя: …
$72,881
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5
Эксклюзивное предложение у самого моря. Рассрочка до 2 лет! Апартаменты с видом на мор…
$69,480
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7
Хотите жить в роскошных апартаментах на берегу Черного моря? Тогда приобретите квартиру в Ба…
$41,850
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Типы недвижимости в Аджарской Автономной Республике

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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