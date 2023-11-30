ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Жилая
Аджарская Автономная Республика
Пентхаусы
Пентхаусы в Аджарской Автономной Республике, Грузия
Пентхаус
Очистить
21 объект найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
4
2
151 м²
6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
€264,055
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
4
2
144 м²
6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
€264,965
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
1
94 м²
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€280,963
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
2
2
127 м²
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€380,214
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
2
2
87 м²
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€260,574
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
1
137 м²
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€411,999
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
2
2
94 м²
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€281,263
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
4
2
148 м²
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€425,193
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
2
131 м²
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€391,909
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
2
118 м²
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€355,026
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
2
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€397,605
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
2
128 м²
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€384,113
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
2
2
112 м²
5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€336,736
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
4
300 м²
8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€450,714
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Пентхаус 2 спальни
Гонио, Грузия
4
2
94 м²
2/5
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB — новый комплекс премиум-класса от European Village, стр…
€247,419
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
4
2
200 м²
15/15
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, строительство которого веде…
€291,371
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Пентхаус с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
720 м²
21/21
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
€529,020
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
5
7
590 м²
31/31
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
€719,321
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
4
4
258 м²
31/31
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
€409,740
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
3
3
332 м²
31/31
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
€409,740
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
798 м²
19/20
Продается 19-ый этаж полностью Дешевле розничной цены на 20% Увеличение стоимости на …
€590,025
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL