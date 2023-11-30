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Пентхаусы в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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21 объект найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
€264,055
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
€264,965
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€280,963
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€380,214
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€260,574
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€411,999
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€281,263
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€425,193
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€391,909
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€355,026
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€397,605
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€384,113
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 5/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
€336,736
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€450,714
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DDA Real Estate
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Пентхаус 2 спальни в Гонио, Грузия
Пентхаус 2 спальни
Гонио, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/5
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB — новый комплекс премиум-класса от European Village, стр…
€247,419
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 15/15
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, строительство которого веде…
€291,371
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Atlas property
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Пентхаус с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Пентхаус с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Площадь 720 м²
Этаж 21/21
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
€529,020
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 590 м²
Этаж 31/31
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
€719,321
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Этаж 31/31
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
€409,740
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Этаж 31/31
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
€409,740
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Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Площадь 798 м²
Этаж 19/20
Продается 19-ый этаж полностью Дешевле розничной цены на 20% Увеличение стоимости на …
€590,025
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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