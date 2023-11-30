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Квартиры-студии в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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378 объектов найдено
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Гонио, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Гонио, Грузия
Комнаты 1
Площадь 22 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Н…
€33,690
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Гонио, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Гонио, Грузия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 6/6
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€33,617
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 20/20
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€25,479
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 15/16
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€54,495
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 27/28
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€41,812
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Адлиа, Грузия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 38/38
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€33,347
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/18
Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно - выгодным объектом! Расположен на 1 линии…
€52,811
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€25,927
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Flatiko LLC
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 22
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€48,507
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DDA Real Estate
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Студия с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Площадь 33 м²
Количество этажей 24
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€96,649
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 15/40
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HAMPTON BY H…
€39,881
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Atlas property
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Напишите нам по любым вопросам!!!
€41,362
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Flatiko LLC
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€65,376
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Flatiko LLC
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€56,089
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Flatiko LLC
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€59,276
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Flatiko LLC
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3
Radisson Blue Apartments Radisson Hotel Group — одна из крупнейших гостиничных компаний, …
€102,521
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 45
Альянс Центрополис это уникальный проект, который совмещает международный гостиничный бренд …
€94,108
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/37
Квартира-студия в апарт-отеле бизнес-класса в центре города под брендом Holiday Inn. Белы…
€34,964
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4/8
ЖК Ande Tower в Батуми – это 18-этажное здание, построенное по монолитно-каркасной технологи…
€39,153
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Real Estate AVANGARD
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/29
Внутренняя беспроцентная рассрочка на 30 месяцев! Инвестиционные в наш комплекс позволит …
€32,156
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Atlas property
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/12
Современный жилой дом в Батуми, в нескольких метрах от моря в престижном месте.   350 …
€23,915
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/12
Современный жилой дом в Батуми, в нескольких метрах от моря в престижном месте.   350 …
€20,959
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/12
Современный жилой дом в Батуми, в нескольких метрах от моря в престижном месте.   350 …
€20,009
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Tekto Franco - современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, предлагающий комфортаб…
€21,787
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 16
Galileo Batumi - многофункциональный жилой комплекс, находится в 690 метрах от моря. Он сост…
€24,093
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7
Жилой комплекс Felicia представляет собой воплощение современного комфорта и роскоши в одном…
€21,738
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 11
Жилой комплекс Felicia представляет собой воплощение современного комфорта и роскоши в одном…
€19,476
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/6
Mardi Hills - новый элитный жилой комплекс клубного типа с полной внутренней 5-звездочной ин…
€46,228
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/6
Mardi Hills - новый элитный жилой комплекс клубного типа с полной внутренней 5-звездочной ин…
€44,928
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/12
Dream Residence Chakvi — новый шедевральный проект в прибрежном райском районе Чакви, Батуми…
€32,506
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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