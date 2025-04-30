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Квартиры с садом в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
598
Чакви
10
Кобулети
6
Квартира Удалить
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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 8/18
Просторная квартира с прямым видом на море и парк в комплексе White Sails. Площадь 77,6 м2, …
$170,000
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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English, Русский
Студия в Батуми, Грузия
Студия
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/27
БОТАНИЧЕСКИЙ САД Комплекс сдан. 27этажный комплекс. Расположен на престижном Новом Бульв…
$73,176
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Квартира 4 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Наша последняя победа Сделка в Буминг Батуми - полностью меблированные, негабаритные, апарта…
$128,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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English
Кондо 2 комнаты в Батуми, Грузия
Кондо 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 20/20
ბათუმის ცენტრალურ უბანში, "Gumbati Group"-ის საცხოვრებელ კომპლექსში იყიდება თანამედროვე აპარ…
Цена по запросу
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Застройщик
Гумбати Групп
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Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/29
Продается квартира- студия в жилом комплексе Park-Tower. Площадь квартиры 37м2, Стоимость 40…
$41,491
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/19
The exclusive investment complex, Piazza Residence, is located in the city's most prestigiou…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Батуми, Грузия
Кондо 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 20/20
Современная квартира с потрясающими панорамными видами на море и город выставлена на продажу…
$291,165
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Застройщик
Гумбати Групп
Языки общения
Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
После месяцев исследований мы наконец нашли следующее потрясающее предложение в процветающем…
$56,062
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/17
💫Квартира для выгодных инвестиций или проживания 🔥При 100% оплате действует скидка 13 575…
$32,580
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Типы недвижимости в Аджарской Автономной Республике

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с гаражом
с террасой
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с видом на море
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