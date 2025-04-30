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Квартиры с видом на море в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
598
Чакви
10
Кобулети
6
Квартира Удалить
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991 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
$58,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 20
Продажа новой просторной квартиры 2+1.   Квартира с качественным новым ремонтом и вели…
$88,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 15/20
Продается просторная квартира в Батуми с 2 спальнями и видом на море! Парковочное место в…
$105,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12
Продажа квартиры-студии в ORBI Beach Tower.   Площадь: 28 м2, 12 этаж.   Квартир…
$42,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 15/18
Продается квартира 2+1 в новом комплексе BI Residence.   Площадь: 66.3 м2, 15 этаж. …
$73,500
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8/20
Продажа квартиры с отдельной спальней. Из окон квартиры открывается вид на море и аджарск…
$66,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/12
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$57,915
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Tekto Franco - современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, предлагающий комфортаб…
$124,344
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
$58,513
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для  всей семьи! От всемир…
$98,800
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 12/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$81,766
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 7/15
Хотите жить в роскошных апартаментах на берегу Черного моря? Тогда приобретите квартиру в Ба…
$52,240
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 12/13
$82,887
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Новый жилой комплекс премиум-класса гостиничного типа. На первой линии Черного моря в мес…
$56,640
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 14/15
Шикарная видовая студия с мебелью и техникой, с потрясающим видом на море и ботанический сад…
$122,000
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/15
Новый уникальный проект на курорте, строительство которого ведется в нескольких метрах от мо…
$61,200
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7
Дата начала строительства - май 2022 Дата окончания строительства - декабрь 2024 Кварт…
$79,124
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 5/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$363,101
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/13
Batumi View – новый многофункциональный жилой комплекс, расположен на территории нового буль…
$96,396
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 14/14
2+1 apartment for sale in the eco-complex Tropical Garden Spacious apartment with modern re…
$230,559
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/20
Точный Адрес: Тамар Мепе 1 Первая линия моря! Вся инфраструктура в шаговой доступности, д…
$51,500
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 34/36
Продается апартамент с 2 спальнями с прямым видом на море на 34 этаже, в 50 метрах от моря. …
$275,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/26
Многофункциональный  жилой комплекс состоящий из 26 этажей, расположенный в  туристической з…
$48,400
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9
Мультифункциональный жилой комплекс премиум-класса, проект мирового уровня с современной инф…
$44,800
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 8
Внутренняя беспроцентная рассрочка до декабря 2024 Первая очередь продаж открыта! Элит…
$77,498
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
$52,205
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
ЖК  в Шекветили – спроектированная в современном стиле новостройка с просторными апартамента…
$121,904
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$294,360
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8
Жизнь слишком коротка, чтобы жить в скучном жилье! Представьте себе современный жилой компле…
$40,250
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 11
Жилой комплекс на берегу Черного моря. Расположен в нескольких километрах от центра Батуми в…
$63,000
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Типы недвижимости в Аджарской Автономной Республике

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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