Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Канны
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Каннах, Франция

виллы
15
19 объектов найдено
Дом в Канны, Франция
Дом
Канны, Франция
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 5
КАННЫ – PALM BEACH Эксклюзивный инвестиционный объект премиум-класс. Частное здание с пан…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Площадь 80 м²
Элегантная вилла в Le Cannet, живописном городе, расположенном в регионе Прованс-Альпы-Лазур…
$563,527
Оставить заявку
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 900 м²
Роскошная резиденция в стиле бель-эпок, построенная в 1903 году итальянским архитектором, бы…
$17,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
OneOne
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Вилла на аренду и продажу с видом на море. Расположена в престижном районе на холмах Канн. П…
$3,64 млн
Оставить заявку
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла в калифорнийском стиле, с красивым видом на море, удобно расположена в Каннах, недалек…
$3,20 млн
Оставить заявку
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Количество этажей 3
Очаровательная вилла в провансальском стиле с изысканным декором и роскошной отделкой, недал…
$1,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Эта великолепная вилла в стиле бель-эпок с садом и бассейном расположена в центре города Кан…
$3,55 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Особняк 6 спален в Канны, Франция
Особняк 6 спален
Канны, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Красивый особняк 1900 года полностью отремонтирован, 250 кв.м, в 10 минутах ходьбы от центра…
$1,84 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Очаровательный дом,  построенный на участке площадью 1800 кв.м, расположенный в тихом районе…
$2,44 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Расположенный в самом сердце старой деревни Сен-Тропе, в нескольких шагах от магазинов и зна…
$3,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Одноуровневая вилла в стиле Прованс, идеально расположена в центре престижного района Канн, …
$1,98 млн
Оставить заявку
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Превосходная вилла класса люкс площадью 360 кв.м, с потрясающим видом на море. Расположена в…
$4,12 млн
Оставить заявку
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Трёхэтажная вилла, общей площадью 350 кв.м и участком земли 1 400 кв.м. Pасположена в 10 мин…
$2,77 млн
Оставить заявку
Особняк 7 спален в Канны, Франция
Особняк 7 спален
Канны, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивная величественная резиденция в стиле Belle-Époque, которая предлагает уединение, п…
$25,44 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 545 м²
Этот французский «замок» расположен в самом центре Канн, в окружении прекрасных ландшафтных …
$16,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Вилла на набережной Круазетт в Каннах с панорамным видом на море, красивые апартаменты / вил…
$8,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 490 м²
Идеально расположенный на вершине холма, откуда открывается захватывающий 360-градусный вид …
$13,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Канны, Франция
Дом 6 комнат
Канны, Франция
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти