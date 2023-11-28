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14 объектов найдено
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Дом 18 комнат
Метрополия Франции, Франция
18
1 400 м²
3
Нормандия... Замок XIX века, как будто вышедший из сказок Пьерро. Интересное местораспол…
€5,60 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок
Vimoutiers, Франция
3
Нормандия, знаменитая виллf импрессионистов Живерни, 45мин от Парижа. Замок конца XVIII в…
€3,90 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
6
600 м²
2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
€2,90 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 7 спален
Онфлёр, Франция
7
580 м²
2
Чудесный Замок XVIII века в прекрасном состоянии ( полная реставрация в 2020г). Уникально…
€3,48 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок 9 спален
Le Vieil-Evreux, Франция
9
850 м²
2
Нормандия – великолепный замок 17-18 веков. Этот исключительный дом в стиле Людовика XIII, …
€3,70 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Замок замок
Метрополия Франции, Франция
1 500 м²
Франция Нормандия Исторический замок с парком 18га Замок XV…
€3,80 млн
1
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Замок замок
Метрополия Франции, Франция
750 м²
Франция Нормандия Замок с парком 27га Очаровательный замок …
€4,75 млн
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Замок
Метрополия Франции, Франция
1 200 м²
Франция Нормандия Чудесный замок в стиле Мансар Замок (пост…
€4,20 млн
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Замок
Метрополия Франции, Франция
20 000 м²
Франция Нормандия Роскошный замок в 30 мин от Парижа Уни…
€85,00 млн
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Замок 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Doville, Франция
10
600 м²
Потрясающий замок находится в стране Дож, в Нормандии, всего в 25 км от моря. Собственность…
€1,98 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Doville, Франция
6
500 м²
Исключительный дом в коммуне Довиль в регионе Нижняя Нормандия. Жилая площадь занимает 500 к…
€2,73 млн
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Дом 8 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Doville, Франция
8
400 м²
Великолепный дом, расположенный в окружении спокойной и живописной природы, находится в 5 ми…
€1,49 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с бассейном, с садом
Doville, Франция
6
400 м²
Чудесный дом рядом с городом Довиль во Франции. Жилая площадь объекта недвижимости занимает …
€1,40 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Doville, Франция
6
480 м²
Красивый дом неподалеку от коммуны Довиль в Нормандии. Довиль – это одновременно город и ком…
€1,10 млн
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Параметры недвижимости в Нормандия, Франция
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