Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Ницца
  5. Дома

Дома в Ницца, Франция

виллы
89
99 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Ницца, Франция
Вилла 6 комнат
Ницца, Франция
Комнаты 6
Площадь 141 м²
Недавно построенная вилла расположенная на холмах Ниццы с видом на море. Большая гостинная с…
€920,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 7 комнат в Больё-сюр-Мер, Франция
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 7 комнат в Больё-сюр-Мер, Франция
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 5
Площадь 382 м²
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот современный отель, недавно построенный на участке площадью около 30…
€5,90 млн
Оставить заявку
Вилла 10 спален в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 10 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 10
Площадь 595 м²
Saint - Jean - Cap - Ferrat расположен на полуострове рядом с Болье - Sur - Mer и Villefranc…
€19,50 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Эз, Франция
Вилла 5 спален
Эз, Франция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Может ли ваш новый дом быть в Eze ( Eze )? Эта красивая вилла, которая сейчас продается, опр…
€2,98 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Этот новый красивый каменный отель расположен в жилом районе Хамо. Из него открывается потря…
€3,90 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
Вилла 5 спален
Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
Количество спален 5
Это потрясающее, полностью меблированное шале с пятью спальнями расположено в отличном месте…
€4,95 млн
Оставить заявку
Вилла 7 спален в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 7 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 7
Площадь 470 м²
СОВМЕСТНЫЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот отель с роскошной фурнитурой предлагает великолепный пан…
€9,70 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
В самом сердце выдающегося Кап Мартина, новая вилла с высококачественными материалами и отде…
€4,50 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 3
В частном и жилом районе, красивая каменная вилла с видом на море. Собственность выходит на …
€3,95 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Площадь 198 м²
Идеальное расположение недалеко от Монако в самом сердце Кап-Мартена в тихом районе для этой…
€5,13 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 4 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Расположенная в самом сердце закрытого и охраняемого района, двухквартирная вилла площадью о…
€1,60 млн
Оставить заявку
Вилла 6 спален в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 6
Площадь 292 м²
Внутри закрытого домена. Эта превосходная доминирующая современная вилла имеет панорамный ви…
€6,30 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
ОЧАРОВЕНИЕ ВИЛЛЫ РОКЕБРУН КАП МАРТИН: & # 13; Найдите эту очаровательную виллу в 5 минутах…
€1,49 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Эта уникальная вилла в Рокбрюн Кап Мартин, теперь продается. Вилла предлагает большую 230 кв…
€2,19 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Эз, Франция
Вилла 4 спальни
Эз, Франция
Количество спален 4
Площадь 321 м²
Beautiful modern 4-bedroom villa with panoramic sea views. The 321 sqm villa includes a spac…
€3,90 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 3 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 3
Площадь 134 м²
If living in St Jean Cap Ferrat appeals to you, have a look at this unique house to renovate…
€2,49 млн
Оставить заявку
Вилла 6 спален в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 6 спален
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 6
Площадь 306 м²
Этот красивый дом площадью около 306 м2, расположенный в Рокбрюн-Кап-Мартен, состоит из перв…
€3,00 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла на возвышенности Вильфранш-сюр-Мер, с панорамным видом на море над полуос…
€7,50 млн
Оставить заявку
Вилла 8 спален в Кап-д’Ай, Франция
Вилла 8 спален
Кап-д’Ай, Франция
Количество спален 8
Площадь 550 м²
Исключительная собственность 1900-х / 1910-х годов с 550 кв. М, предлагающая очаровательную …
€17,90 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Эз, Франция
Вилла 4 спальни
Эз, Франция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Magnificent contemporary villa with a breathtaking panoramic sea view. This elegant villa is…
€9,80 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Эз, Франция
Вилла 4 спальни
Эз, Франция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Just a few steps from the sea, this beautiful renovated Nice house holds 3 bedrooms plus 2 b…
€2,95 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Босолей, Франция
Вилла 5 спален
Босолей, Франция
Количество спален 5
Площадь 430 м²
Exclusivity Ideally located near the center of Monaco by foot, the Monte-Carlo Tennis Clu…
€15,00 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Босолей, Франция
Вилла 4 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 4
Площадь 201 м²
Facing Monaco, the villa benefits from an excellent geographical location: it is only a few …
€6,90 млн
Оставить заявку
Вилла 10 спален в Кап-д’Ай, Франция
Вилла 10 спален
Кап-д’Ай, Франция
Количество спален 10
Площадь 791 м²
Эта очаровательная современная вилла, расположенная недалеко от Монако, в Кап д'Ай, теперь п…
€32,00 млн
Оставить заявку
Вилла 8 спален в Peone, Франция
Вилла 8 спален
Peone, Франция
Количество спален 8
Площадь 1 080 м²
The Chalet is ideally located, close to the heart of the town, just a few minutes walk to th…
€6,50 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Эта очаровательная вилла сейчас продается - семейный дом расположен в очень тихом и привилег…
€4,50 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Эта выдающаяся вилла, расположенная в Рокбрюн Кап Мартин ( Les Hameau ), теперь продается. Э…
€3,95 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Эта престижная вилла в Рокбрюн Кап Мартин, сейчас продается. Вилла выходит на море. Жилая пл…
€5,83 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ницца, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти