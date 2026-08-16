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Дома в Ницце, Франция

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Рокбрюн-Кап-Мартен
5
23 объекта найдено
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Сен-Жан-Кап-Ферра — Элегантная неоклассическая вилла с панорамным видом на море и порт Больё…
Цена по запросу
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Замок 10 спален в Ницца, Франция
Замок 10 спален
Ницца, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
CHÂTEAU DES TEMPLIERS Легендарная крепость между историей, тайнами и ультра-роскошью Л…
Цена по запросу
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА — НОВЫЙ ЭТАЛОН ULTRA-LUXUR…
Цена по запросу
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Вилла 10 комнат в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла 10 комнат
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Роскошная вилла на продажу – Уникальная недвижимость в двух шагах от отеля Four Seasons Gran…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Ницца, Франция
Дом 6 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Продаем дом в Ницце - Парк Луизы. ✅Редкое предложение в этом районе. 🏆Не упускайте возмо…
$3,18 млн
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Вилла 12 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 12 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с панорамным видом на залив Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу Франции, 9,…
$11,54 млн
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TekceTekce
Вилла 12 комнат в Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Вилла 12 комнат
Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Число комнат 12
Площадь 320 м²
Исключительная вилла в стиле Belle Époque — Панорамный вид на Монако и Средиземное море П…
$8,18 млн
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Вилла 6 комнат в Moyenne Corniche, Франция
Вилла 6 комнат
Moyenne Corniche, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
В нескольких минутах от Монако — Исключительная вилла в Эз с панорамным видом на море Рас…
$4,68 млн
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Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54 млн
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Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон, недалеко …
$7,24 млн
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Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 6
Количество этажей 2
Живописная вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра  с просторной гостиной и 6 спальнями в современном стил…
$8,11 млн
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Дом 4 комнаты в LEscarene, Франция
Дом 4 комнаты
LEscarene, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 3
Информация по запросу
$178,657
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и видом на зеленые холмы. Провансальный дом площад…
$2,85 млн
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Дом 7 комнат в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Дом 7 комнат
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 250 м²
ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Ramingao - Golf Bleu - Идеально расположен в популярном районе Кап-М…
$6,17 млн
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Дом 4 комнаты в Aspremont, Франция
Дом 4 комнаты
Aspremont, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28 млн
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Дом 7 комнат в Ницца, Франция
Дом 7 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Ла-Тюрби, Франция
Вилла 4 комнаты
Ла-Тюрби, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23 млн
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Дом 6 комнат в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Дом 6 комнат
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 5
В воротах Монако мы предлагаем вам жить в этом великолепном современном доме. полностью отр…
$3,25 млн
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Вилла 5 комнат в Ницца, Франция
Вилла 5 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Двухуровневая вилла с  большим участком, бассейном и видом на море в престижном районе вилл …
$18,39 млн
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Вилла 7 комнат в Ницца, Франция
Вилла 7 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 368 м²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80 млн
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Дом 10 комнат в Ницца, Франция
Дом 10 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 10
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77 млн
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Дом 5 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Дом 5 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40 млн
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Вилла 8 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 8 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Вилла с видом на море в традиционном стиле недалеко от центра города Вильфранш-сюр-Мер. Ц…
$20,55 млн
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Типы недвижимости в Ницце

виллы

Параметры недвижимости в Ницце, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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