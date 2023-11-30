ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Франция
Жилая
Ницца
Дома
Дома в Ницца, Франция
виллы
89
Дом
Очистить
99 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 6 комнат
Ницца, Франция
6
141 м²
Недавно построенная вилла расположенная на холмах Ниццы с видом на море. Большая гостинная с…
€920,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
7
2
200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 7 комнат
Больё-сюр-Мер, Франция
7
2
200 м²
Красивая вилла 200 м2 в закрытой резиденции в центре Больё-сюр-Мер. Вилла состоит из: …
€2,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
5
382 м²
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот современный отель, недавно построенный на участке площадью около 30…
€5,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 10 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
10
595 м²
Saint - Jean - Cap - Ferrat расположен на полуострове рядом с Болье - Sur - Mer и Villefranc…
€19,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Эз, Франция
5
220 м²
Может ли ваш новый дом быть в Eze ( Eze )? Эта красивая вилла, которая сейчас продается, опр…
€2,98 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
3
200 м²
Этот новый красивый каменный отель расположен в жилом районе Хамо. Из него открывается потря…
€3,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
5
Это потрясающее, полностью меблированное шале с пятью спальнями расположено в отличном месте…
€4,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
7
470 м²
СОВМЕСТНЫЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот отель с роскошной фурнитурой предлагает великолепный пан…
€9,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
4
250 м²
В самом сердце выдающегося Кап Мартина, новая вилла с высококачественными материалами и отде…
€4,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
3
В частном и жилом районе, красивая каменная вилла с видом на море. Собственность выходит на …
€3,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
4
198 м²
Идеальное расположение недалеко от Монако в самом сердце Кап-Мартена в тихом районе для этой…
€5,13 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
4
210 м²
Расположенная в самом сердце закрытого и охраняемого района, двухквартирная вилла площадью о…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
6
292 м²
Внутри закрытого домена. Эта превосходная доминирующая современная вилла имеет панорамный ви…
€6,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
3
165 м²
ОЧАРОВЕНИЕ ВИЛЛЫ РОКЕБРУН КАП МАРТИН: & # 13; Найдите эту очаровательную виллу в 5 минутах…
€1,49 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
4
230 м²
Эта уникальная вилла в Рокбрюн Кап Мартин, теперь продается. Вилла предлагает большую 230 кв…
€2,19 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Эз, Франция
4
321 м²
Beautiful modern 4-bedroom villa with panoramic sea views. The 321 sqm villa includes a spac…
€3,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
3
134 м²
If living in St Jean Cap Ferrat appeals to you, have a look at this unique house to renovate…
€2,49 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
6
306 м²
Этот красивый дом площадью около 306 м2, расположенный в Рокбрюн-Кап-Мартен, состоит из перв…
€3,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
5
400 м²
Великолепная вилла на возвышенности Вильфранш-сюр-Мер, с панорамным видом на море над полуос…
€7,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 8 спален
Кап-д’Ай, Франция
8
550 м²
Исключительная собственность 1900-х / 1910-х годов с 550 кв. М, предлагающая очаровательную …
€17,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Эз, Франция
4
420 м²
Magnificent contemporary villa with a breathtaking panoramic sea view. This elegant villa is…
€9,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Эз, Франция
4
220 м²
Just a few steps from the sea, this beautiful renovated Nice house holds 3 bedrooms plus 2 b…
€2,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Босолей, Франция
5
430 м²
Exclusivity Ideally located near the center of Monaco by foot, the Monte-Carlo Tennis Clu…
€15,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Босолей, Франция
4
201 м²
Facing Monaco, the villa benefits from an excellent geographical location: it is only a few …
€6,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 10 спален
Кап-д’Ай, Франция
10
791 м²
Эта очаровательная современная вилла, расположенная недалеко от Монако, в Кап д'Ай, теперь п…
€32,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 8 спален
Peone, Франция
8
1 080 м²
The Chalet is ideally located, close to the heart of the town, just a few minutes walk to th…
€6,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
4
260 м²
Эта очаровательная вилла сейчас продается - семейный дом расположен в очень тихом и привилег…
€4,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
3
158 м²
Эта выдающаяся вилла, расположенная в Рокбрюн Кап Мартин ( Les Hameau ), теперь продается. Э…
€3,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
4
280 м²
Эта престижная вилла в Рокбрюн Кап Мартин, сейчас продается. Вилла выходит на море. Жилая пл…
€5,83 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Ницца, Франция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL