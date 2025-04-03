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Дома в Thonon-les-Bains, Франция

4 объекта найдено
Дом 8 комнат в Thonon-les-Bains, Франция
Дом 8 комнат
Thonon-les-Bains, Франция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Удивительная недвижимость на берегу озера в районе Тонон-ле-Бен! Эта недвижимость на берегу…
$2,68 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 4 комнаты в Thonon-les-Bains, Франция
Дом 4 комнаты
Thonon-les-Bains, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Это современный дом с потрясающим видом на озеро! Дом построен из высококачественных матери…
$1,05 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 7 комнат в Evian-les-Bains, Франция
Дом 7 комнат
Evian-les-Bains, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Расположенный в городе Évian-les-Bains, недалеко от центра города Neuvecelle и всего в неско…
$1,07 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 8 комнат в Thonon-les-Bains, Франция
Дом 8 комнат
Thonon-les-Bains, Франция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Абсолютно потрясающая новая современная вилла с видом на озеро! Эта современная вилла пло…
Цена по запросу
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Thonon-les-Bains, Франция

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