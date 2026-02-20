Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Канны
18
Антиб
9
Grasse
47
Draguignan
31
111 объектов найдено
Вилла в Rue Edouard Perrichi, Франция
Premium Premium
Вилла
Rue Edouard Perrichi, Франция
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Уникальная вилла в Тулоне — вид на море и стратегическое расположение на Лазурном берегу …
$3,37 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дом 5 комнат в Вильнёв-Лубе, Франция
Дом 5 комнат
Вильнёв-Лубе, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Антиб. В охраняемом жилом комплексе с круглосуточной охраной мы предлагаем к продаже прекрас…
$1,30 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Риелтор без границ KZ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$575,146
Otium DevelopmentOtium Development
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$687,851
Вилла в Ле-Канне, Франция
Вилла
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
| Дом
$987,624
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 4
| Дом
$845,871
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$577,470
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$694,823
Вилла 8 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 8 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Вилла с видом на море в традиционном стиле недалеко от центра города Вильфранш-сюр-Мер. Ц…
$20,55 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Marseille, Франция
Вилла
Marseille, Франция
Количество спален 5
Площадь 195 м²
В 8-м округе Марселя находится великолепная жилплощадь. В самом центре ухоженных благоустрое…
$1,22 млн
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$428,745
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
| Дом
$670,423
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
| Дом
$435,717
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$550,746
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Сен-Жан-Кап-Ферра — Элегантная неоклассическая вилла с панорамным видом на море и порт Больё…
Цена по запросу
Вилла 10 комнат в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла 10 комнат
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Роскошная вилла на продажу – Уникальная недвижимость в двух шагах от отеля Four Seasons Gran…
Цена по запросу
Вилла в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Вилла
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 5
Площадь 151 м²
Жилплощадь предлагает новые квартиры от студий до 3-комнатных квартир с красивыми открытыми …
$720,385
Вилла в Toulon, Франция
Вилла
Toulon, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
| Дом
$755,242
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Площадь 80 м²
Элегантная вилла в Le Cannet, живописном городе, расположенном в регионе Прованс-Альпы-Лазур…
$563,527
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Этаж 4
| Дом
$915,586
Вилла в Ле-Канне, Франция
Вилла
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
| Дом
$1,03 млн
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$691,337
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продажа виллы на Юге Франции с панорамным видом на море и окрестности Сен-Рафаэль. Удобно ра…
$3,20 млн
Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Продажа 3-комнатной квартиры 71 м² в Фюво
$185,906
Вилла 5 комнат в Ницца, Франция
Вилла 5 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Двухуровневая вилла с  большим участком, бассейном и видом на море в престижном районе вилл …
$18,39 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 6
Количество этажей 2
Живописная вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра  с просторной гостиной и 6 спальнями в современном стил…
$8,11 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 6 комнат в Moyenne Corniche, Франция
Вилла 6 комнат
Moyenne Corniche, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
В нескольких минутах от Монако — Исключительная вилла в Эз с панорамным видом на море Рас…
$4,68 млн
Вилла в Вильнёв-Лубе, Франция
Вилла
Вильнёв-Лубе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 431 м²
Количество этажей 2
Эта светлая двухуровневая вилла расположена в охраняемом частном поместье в Вогренье, Вильнё…
$1,27 млн
