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Замки в Метрополии Франции, Франция

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Новая Аквитания
11
Нормандия
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Иль-де-Франс
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60 объектов найдено
Замок 7 спален в Vexin normand, Франция
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Замок 7 спален
Vexin normand, Франция
Количество спален 7
Замок XIX века "Шато принцессы де Тюрьенне" — Элегантность эпохи и современный комфорт   …
$4,57 млн
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Замок 25 комнат в Route Forestiere dOrleans, Франция
Замок 25 комнат
Route Forestiere dOrleans, Франция
Число комнат 25
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 600 м²
Редкость! Замок в 65 км от Парижа в исключительном состоянии Величественный замок площадь…
Цена по запросу
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Замок 10 спален в Ницца, Франция
Замок 10 спален
Ницца, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
CHÂTEAU DES TEMPLIERS Легендарная крепость между историей, тайнами и ультра-роскошью Л…
Цена по запросу
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Замок 27 комнат в Париж, Франция
Замок 27 комнат
Париж, Франция
Число комнат 27
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 000 м²
Замок эпохи Людовика XV в идеальном состоянии — всего в 45 км от Парижа Всего в 50 км к ю…
Цена по запросу
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Замок 50 комнат в Tours, Франция
Замок 50 комнат
Tours, Франция
Число комнат 50
Настоящая жемчужина Франции: замок, который нельзя упустить Замок с историей и потенциало…
$3,68 млн
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Замок в Chatellerault, Франция
Замок
Chatellerault, Франция
Красивый замок 19-го века, 5 спален и ванных комнат, окруженный большим парком, гостевой дом…
$1,28 млн
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Замок 30 комнат в , Франция
Замок 30 комнат
, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
редкое предложение на рынке престижной недвижимости Франции — полностью отреставрированный з…
$2,11 млн
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Замок 7 спален в Довиль, Франция
Замок 7 спален
Довиль, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Роскошный замок XIX века с конным доменом ✨ Всего в 2 часах от Парижа и 20 минутах от Дов…
$6,56 млн
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Замок 14 комнат в Лез-Юлис, Франция
Замок 14 комнат
Лез-Юлис, Франция
Число комнат 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
$15,07 млн
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Замок 6 спален в Лизьё, Франция
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
$3,14 млн
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Замок в Vimoutiers, Франция
Замок
Vimoutiers, Франция
Количество этажей 3
Нормандия, знаменитая виллf импрессионистов Живерни, 45мин от Парижа. Замок конца XVIII в…
$4,22 млн
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Замок 6 спален в Rue des Bolliets, Франция
Замок 6 спален
Rue des Bolliets, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 900 м²
Исключительный замок XIII века в Савойе — рядом с границей Швейцарии Этот савойский замок…
Цена по запросу
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Замок 8 спален в Tours, Франция
Замок 8 спален
Tours, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Yникальный замок XVI века, полностью отреставрированный, расположенный всего в 34 км от горо…
$2,35 млн
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Замок 15 комнат в Impasse des Bouils, Франция
Замок 15 комнат
Impasse des Bouils, Франция
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 250 м²
Исторический замок XVIII века — исключительное поместье в отличном состоянии Между Нант и…
$4,92 млн
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Замок 26 комнат в Пуатье, Франция
Замок 26 комнат
Пуатье, Франция
Число комнат 26
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Исключительный замок конца XIX века в сердце Пуату, отличающийся продуманной и удобной плани…
$2,93 млн
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Замок 18 комнат в Жиронда, Франция
Замок 18 комнат
Жиронда, Франция
Число комнат 18
Количество спален 10
Площадь 1 036 м²
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м²                    В Жиронде, в 40 км от Бордо, у ворот…
$2,51 млн
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Замок 8 спален в 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Франция
Замок 8 спален
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Франция
Количество спален 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Уникальный Замок в 10км от центра Женевы с французской стороны, 3км до озера Леман. Замок…
$14,93 млн
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Замок 9 спален в Chemin de Crux, Франция
Замок 9 спален
Chemin de Crux, Франция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Исключительный исторический замок — Центральная Франция (Берри) Уникальный исторический з…
$4,55 млн
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Замок 10 спален в Anjou, Франция
Замок 10 спален
Anjou, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Великолепный замок XIX века на продажу в Анжу В живописной и спокойной  местности, на вые…
Цена по запросу
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Замок 20 комнат в Allee du Franc Marche, Франция
Замок 20 комнат
Allee du Franc Marche, Франция
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 700 м²
Уникальное историческое поместье «Малый Версаль», департамент Сомма, Франция Настоящий ше…
Цена по запросу
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Замок 15 комнат в Chemin Launay, Франция
Замок 15 комнат
Chemin Launay, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 300 м²
Замок Уэтвиль — Нормандия, Франция Исключительная элегантность в сердце Нормандии Всег…
Цена по запросу
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Замок 7 спален в Route du Mans, Франция
Замок 7 спален
Route du Mans, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Уникальный замок рядом с Ле-Маном История, элегантность и гармония с природой Всего в …
$5,92 млн
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
$1,62 млн
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Замок 30 комнат в Nizerolles, Франция
Замок 30 комнат
Nizerolles, Франция
Число комнат 30
Площадь 1 200 м²
Артикул: ART2547 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК Замок 30 комнат 20 спален 1200 м² Замок, первон…
$13,95 млн
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Замок 15 комнат в Бордо, Франция
Замок 15 комнат
Бордо, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Замок эпохи Ренессанс. Находится, в 20 километрах от Бордо. История замка начиинается в 12-м…
Цена по запросу
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 850 м²
Замок середины 19-го века — очень красивая зона приема гостей, с четырьмя красивыми большими…
$1,75 млн
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Замок 8 спален в Ренн, Франция
Замок 8 спален
Ренн, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Всего лишь в 30 минутах езды от главного города французской исторической области Бретань – г…
$989,730
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Замок 10 спален в Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
$2,14 млн
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Замок 7 спален в Париж, Франция
Замок 7 спален
Париж, Франция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Замок окружен великолепным ландшафтом, прекрасными садами и лесом. В замке 12 комнат, из …
$2,60 млн
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Замок 9 комнат в Париж, Франция
Замок 9 комнат
Париж, Франция
Число комнат 9
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Замок начала XIX века с подогреваемым бассейном в 80 км от Парижа. 9 комнат, из них 5 спа…
$2,23 млн
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Параметры недвижимости в Метрополии Франции, Франция

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