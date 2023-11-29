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Замки в Метрополия Франции, Франция

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95 объектов найдено
Замок 10 спален в Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
€2,00 млн
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Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 400 м²
Франция Аквитания, регион г.Бордо Замок с виноградником 70 га Уник…
€39,00 млн
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Замок 14 комнат в Les Ulis, Франция
Замок 14 комнат
Les Ulis, Франция
Комнаты 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
€9,40 млн
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Замок 6 спален в Pont-de-Poitte, Франция
Замок 6 спален
Pont-de-Poitte, Франция
Количество спален 6
Площадь 1 000 м²
Редкий Замок эпохи Ренессанса с богатой историей. Нормандия, 80км от Парижа. Замок 1000м2…
€4,80 млн
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Замок в Vimoutiers, Франция
Замок
Vimoutiers, Франция
Количество этажей 3
Нормандия, знаменитая виллf импрессионистов Живерни, 45мин от Парижа. Замок конца XVIII в…
€3,90 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШАТО ИЛЬ ДЕ ФРАНС
Цена по запросу
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Замок 6 спален в Пуатье, Франция
Замок 6 спален
Пуатье, Франция
Количество спален 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Электронный Замок XIX века в долине Замков Луары, 15мин до центра г. Пуатье. Замок 800m2 …
€5,90 млн
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Замок 6 спален в Лизьё, Франция
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
€2,90 млн
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Замок 7 спален в Онфлёр, Франция
Замок 7 спален
Онфлёр, Франция
Количество спален 7
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Чудесный Замок XVIII века в прекрасном состоянии ( полная реставрация в 2020г). Уникально…
€3,48 млн
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Замок 9 спален в Le Vieil-Evreux, Франция
Замок 9 спален
Le Vieil-Evreux, Франция
Количество спален 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
Нормандия – великолепный замок 17-18 веков. Этот исключительный дом в стиле Людовика XIII, …
€3,70 млн
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Замок 5 спален с гаражом в Париж, Франция
Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
  Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
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Замок 10 спален в Париж, Франция
Замок 10 спален
Париж, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 000 м²
ЗАМОК  РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
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Замок 7 спален в Метрополия Франции, Франция
Замок 7 спален
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 20
Площадь 800 м²
Замок в 45 минутах от Парижа ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС:  Замок 20 комнат 7 спален 800 м² 50 км к юг…
€14,80 млн
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Замок 30 комнат в Монпелье, Франция
Замок 30 комнат
Монпелье, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 300 м²
ЗАМОК В ТУРЕНЕ Замок 30 комнат 29 спален 1300 м² Продается замок с исторической ценнос…
€14,95 млн
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Замок 35 комнат в Орли, Франция
Замок 35 комнат
Орли, Франция
Комнаты 35
Площадь 1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
€12,50 млн
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Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом в Nizerolles, Франция
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом
Nizerolles, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 200 м²
Артикул: ART2547 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК Замок 30 комнат 20 спален 1200 м² Замок, первон…
€12,60 млн
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Замок 17 комнат в Tours, Франция
Замок 17 комнат
Tours, Франция
Комнаты 17
Площадь 1 200 м²
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат  11 спален 1200 м² Замок, расположенный на берег…
€1,65 млн
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Замок 9 спален в Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
Комнаты 23
Площадь 1 400 м²
CHATEAU  В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и великолепный …
€3,95 млн
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Замок 54 комнаты в Шаранта, Франция
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
Комнаты 54
Площадь 1 300 м²
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века в ду…
€1,80 млн
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Замок 10 спален в Жиронда, Франция
Замок 10 спален
Жиронда, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 036 м²
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м²                    В Жиронде, в 40 км от Бордо, у ворот…
€2,30 млн
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Замок 6 спален в Orleans, Франция
Замок 6 спален
Orleans, Франция
Комнаты 12
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орлеанск…
€2,32 млн
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Замок 9 спален в Блуа, Франция
Замок 9 спален
Блуа, Франция
Количество спален 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
€1,70 млн
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Замок 10 спален в Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
Количество спален 10
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
€1,79 млн
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
€1,49 млн
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Замок 7 спален в Tours, Франция
Замок 7 спален
Tours, Франция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 5
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей площадью 450m…
€1,15 млн
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Замок в Бордо, Франция
Замок
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
€3,40 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 450 м²
Франция регион Пуату-Шаранта Замок с парком Настоящий Замок Спяще…
€1,26 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 700 м²
Франция регион Пуату-Шаранта (Новая Аквитания) Замок с выходом к реке …
€1,47 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 687 м²
Франция регион Аквитания Замок Наполеона III Гостеприимный, уютный…
€1,34 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
Площадь 750 м²
Франция регион Новая Аквитания (Пуату-Шаранта) Замок с парком 11 га …
€2,35 млн
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Параметры недвижимости в Метрополия Франции, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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