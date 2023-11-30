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Дома в Сен-Годенс, Франция

3 объекта найдено
Дом 15 комнат в Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 15 комнат
Bagneres-de-Luchon, Франция
Комнаты 15
Площадь 580 м²
Цена по запросу
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Дом 3 спальни с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie в Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 3 спальни с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie
Bagneres-de-Luchon, Франция
Комнаты 5
Площадь 85 м²
Цена по запросу
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Дом 7 спален с видеонаблюдением, с сауной, с барбекю в Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 7 спален с видеонаблюдением, с сауной, с барбекю
Bagneres-de-Luchon, Франция
Комнаты 11
Площадь 330 м²
В самом центре курортного города Баньер-де-Люшон, недалеко от всех удобств, красивый дом пл…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Сен-Годенс, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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