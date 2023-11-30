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Дома в Иль-де-Франс, Франция

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63 объекта найдено
Дом в Париж, Франция
Дом
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж   Особняк рядом с парком   Великолепно распо…
€48,00 млн
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Вилла 18 комнат в Париж, Франция
Вилла 18 комнат
Париж, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны   Шикарная вилла-поместье   Ро…
€29,00 млн
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Замок 14 комнат в Les Ulis, Франция
Замок 14 комнат
Les Ulis, Франция
Комнаты 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
€9,40 млн
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Замок в Метрополия Франции, Франция
Замок
Метрополия Франции, Франция
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШАТО ИЛЬ ДЕ ФРАНС
Цена по запросу
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Замок 5 спален с гаражом в Париж, Франция
Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
  Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
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Замок 10 спален в Париж, Франция
Замок 10 спален
Париж, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 000 м²
ЗАМОК  РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
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Замок 7 спален в Метрополия Франции, Франция
Замок 7 спален
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 20
Площадь 800 м²
Замок в 45 минутах от Парижа ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС:  Замок 20 комнат 7 спален 800 м² 50 км к юг…
€14,80 млн
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Замок 35 комнат в Орли, Франция
Замок 35 комнат
Орли, Франция
Комнаты 35
Площадь 1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
€12,50 млн
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Вилла 4 спальни в Париж, Франция
Вилла 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Площадь 125 м²
Продается дом площадью 125 квадратных метров с террасой площадью 10 квадратных метров. Рядом…
€1,78 млн
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Вилла 7 спален в Париж, Франция
Вилла 7 спален
Париж, Франция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Рядом с Провен, примерно в 1 час 15 минут от Парижа, великолепная недвижимость, полностью от…
€2,31 млн
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Вилла 5 спален в Нёйи-сюр-Сен, Франция
Вилла 5 спален
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 349 м²
Всего в нескольких метрах от потрясающих садов Буа-де-Булонь и от приятного Jardin d'Acclima…
€5,65 млн
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Замок 16 комнат с сауной в Avon, Франция
Замок 16 комнат с сауной
Avon, Франция
Комнаты 16
Площадь 800 м²
Фонтебло, 40 мин от Парижа Великолепный замок  LOUIS XIII на территории &nbs…
€4,10 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Редкое месторасположение!    Очаровательный Замок конца XIXв «Belle époque» в…
€7,40 млн
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Замок в Версаль, Франция
Замок
Версаль, Франция
Площадь 1 100 м²
Версаль, 30 минут от Парижа (19 км) Исторический замок начала XIX века на территории…
€9,80 млн
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Замок в Фонтенбло, Франция
Замок
Фонтенбло, Франция
Площадь 800 м²
Франция г.Париж Исторический замок на территории парка Исторический Замок XVII века в…
€2,90 млн
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Замок с двором в Chatou, Франция
Замок с двором
Chatou, Франция
Площадь 1 200 м²
Округ Парижа. Редкое имение в прекрасном состоянии, принадлежащее семье – владельцу компа…
€4,80 млн
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Замок в Фонтенбло, Франция
Замок
Фонтенбло, Франция
Площадь 980 м²
Замок XIX века 50 км от Парижа в живописном престижном парке-заповеднике Фонтебло. Жилая&nb…
€9,00 млн
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Дом с двором в Париж, Франция
Дом с двором
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция Париж Уникальный дворец в центре Парижа Уникальн…
€22,00 млн
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Вилла с сауной в Париж, Франция
Вилла с сауной
Париж, Франция
Площадь 850 м²
Франция г.Париж Великолепная вилла с пляжем Уникаль…
€5,50 млн
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Вилла с охраняемой территорией в Париж, Франция
Вилла с охраняемой территорией
Париж, Франция
Площадь 640 м²
 Франция г.Париж Шикарная вилла рядом с Версалем Редкое имен…
€2,85 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 900 м²
Франция Пригород Парижа, г. Фонтенбло Элегантный замок конца XVIII в. …
€4,70 млн
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Дом с лифтом, с двором в Париж, Франция
Дом с лифтом, с двором
Париж, Франция
Площадь 470 м²
Франция г.Париж Королевская вилла-дворец Вилла-дворец, прин…
€19,00 млн
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Вилла с двором, с сауной, с охраной в Париж, Франция
Вилла с двором, с сауной, с охраной
Париж, Франция
Площадь 1 600 м²
Франция г.Париж Вилла-дворец рядом с Версалем У…
€9,80 млн
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Дом в Париж, Франция
Дом
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Франция г. Париж Особняк рядом с парком Монсо Великолепный особняк…
€8,60 млн
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Дом с лифтом в Париж, Франция
Дом с лифтом
Париж, Франция
Площадь 650 м²
Франция г. Париж   Особняк в 5 мин от Елисейских Полей   Кра…
€12,80 млн
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Дом с охраной в Париж, Франция
Дом с охраной
Париж, Франция
Площадь 850 м²
Франция г.Париж, 7 округ   Уникальный особняк с парком   Уни…
€39,90 млн
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Вилла с двором в Париж, Франция
Вилла с двором
Париж, Франция
Площадь 1 100 м²
Франция г.Париж   Вилла в дворцовом стиле   Уникальная, роск…
€40,00 млн
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Замок с террасой в Париж, Франция
Замок с террасой
Париж, Франция
Площадь 1 200 м²
Франция 50 км от Парижа   Исторический замок   Уникальный ис…
€3,70 млн
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Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Франция 50 км от Парижа   Элегантный замок 19 века   Элегант…
€2,40 млн
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Дом с лифтом, с подвалом в Париж, Франция
Дом с лифтом, с подвалом
Париж, Франция
Площадь 1 050 м²
Франция г.Париж   Особняк 1050м2 с садом    Элегантный …
€26,78 млн
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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