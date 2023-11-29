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481 объект найдено
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Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
5
116 м²
Полностью отремонтированный дом в 2022 году, общей площадью 116 квадратных метров, раскинулс…
€840,000
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Агентство
Аталанта
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Вилла 5 спален
Вильнёв-Лубе, Франция
6
200 м²
Очаровательная вилла в самой красивой закрытой и охраняемой резиденции — Les Hauts de Vaugre…
€2,30 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
160 м²
Вилла, площадью 160 м. Площадь сада — 700 м. Бассейн с подогревом. На цокольном этаже — гос…
€1,79 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,50 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
€4,20 млн
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Вилла 5 спален
Канны, Франция
5
573 м²
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
€4,95 млн
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Вилла 6 спален
Ле-Канне, Франция
6
570 м²
В тихом и зеленом районе Ле Канне, новая современная вилла площадью более 500 м2 с великолеп…
€2,95 млн
1
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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
200 м²
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
€2,59 млн
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Вилла 6 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
6
215 м²
Этот великолепный отель площадью 220 кв.м, идеально расположенный в зеленом месте, в тихом м…
€1,39 млн
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Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
4
178 м²
Единственный агент. Очаровательные отремонтированные деревенские дома с внешним двором. В г…
€1,30 млн
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Вилла 7 спален
Мужен, Франция
7
390 м²
Единственный агент. Этот очень элегантный отель был построен известным архитектором Андреем …
€5,50 млн
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Вилла 3 спальни
Мужен, Франция
3
150 м²
Очаровательная вилла на плоском участке земли более 1400 кв.м у ворот Канн. Дом состоит из …
€815,000
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Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
4
290 м²
Эта недавно построенная вилла в нео-провансальском стиле с высококачественными удобствами ид…
€1,85 млн
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Вилла 3 спальни
Канны, Франция
3
220 м²
На высотах Круа де Гар с панорамным видом на море, исключительная угловая квартира ок. 220 к…
€2,97 млн
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Вилла 5 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
5
220 м²
Расположен в тихом жилом районе, красивая вилла с открытым видом и юго-западная экспозиция, …
€1,39 млн
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Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
140 м²
Типичный Ниццкий дом с большим шармом, расположенный в самом красивом районе деревни Сен-Пол…
€1,26 млн
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Вилла 6 спален
Антиб, Франция
6
216 м²
Этот роскошный отель расположен в красивом месте в Антибе. Из него открывается великолепный …
€1,55 млн
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Вилла 7 спален
Канны, Франция
7
480 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает эту великолепную нед…
€4,95 млн
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Вилла 4 спальни
Ле-Тинье, Франция
4
304 м²
Единственный агент: эта уникальная и удивительно частная резиденция находится в щедром парке…
€3,29 млн
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Вилла 4 спальни
Муан-Сарту, Франция
4
200 м²
Этот очаровательный провансальский мас находится на полпути между деревнями Вальбон, Мужен и…
€2,35 млн
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Вилла 4 спальни
Ле-Канне, Франция
4
260 м²
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ - Эта превосходная вилла, спроектированная архитектором, с современными л…
€1,89 млн
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Вилла 5 спален
Ле-Канне, Франция
5
270 м²
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ - Идеально расположенный в самом жилом районе Ле Канне, недалеко от ратуш…
€1,99 млн
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Вилла 7 спален
Вальбонн, Франция
7
250 м²
Единственный агент: расположен в тихом жилом районе недалеко от деревни, превосходная вилла …
€1,79 млн
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Вилла 4 спальни
Ванс, Франция
4
190 м²
Этот дом в стиле Ниццы 1930-х годов был отремонтирован с сохранением характера и некоторых о…
€1,29 млн
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Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
210 м²
ВОЛШЕБНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СВЯТОГО ПОЛ ДЕ Венс. Красивый лесной участок 210 м ², всего в нескол…
€1,25 млн
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Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
4
350 м²
Великолепная вилла, расположенная в очень жилом районе, наслаждаясь абсолютным спокойствием,…
€2,79 млн
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Вилла 5 спален
Мужен, Франция
5
220 м²
В Мужене ( очень близко к Le Cannet ), недалеко от всех удобств, школ и автомагистралей, Вы …
€880,000
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Вилла 4 спальни
Теуль-сюр-Мер, Франция
4
160 м²
Очаровательная провансальская вилла, полностью отремонтированная и модернизированная с испол…
€2,65 млн
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Вилла 5 спален
Ле-Канне, Франция
5
229 м²
Исключительная вилла, построенная в 1993 году в стиле ар-деко, продается в Ле Канне. Откройт…
€2,29 млн
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Вилла 7 спален
Канны, Франция
7
700 м²
Если вам нравится жить в Каннах ( Californie ), взгляните на этот уникальный современный дом…
€21,00 млн
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Параметры недвижимости в Grasse, Франция
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