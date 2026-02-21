Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Метрополии Франции, Франция

7 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Ницца, Франция
Вилла 7 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 368 м²
НИЦЦА - Мон Борон Очень красивая современная вилла, построенная в 2014 году, площадью около …
$5,80 млн
Оставить заявку
Шале 17 комнат в Межев, Франция
Шале 17 комнат
Межев, Франция
Число комнат 17
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машине от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Только для любителей природы! В самом красивом и эксклюзивном районе Французской Ривьеры, ве…
$1,54 млн
Оставить заявку
OneOne
Дом 4 комнаты в Aspremont, Франция
Дом 4 комнаты
Aspremont, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28 млн
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Ницца, Франция
Дом 10 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 10
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77 млн
Оставить заявку
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Канны, Франция
Дом 6 комнат
Канны, Франция
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53 млн
Оставить заявку

