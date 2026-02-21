Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с бассейном в Метрополии Франции, Франция

Канны
18
Бордо
14
Антиб
8
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
110
10 объектов найдено
Замок 15 комнат в Бордо, Франция
Замок 15 комнат
Бордо, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Замок эпохи Ренессанс. Находится, в 20 километрах от Бордо. История замка начиинается в 12-м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и зеленые холмы. Провансальский дом площадью 180 м…
$2,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Только для любителей природы! В самом красивом и эксклюзивном районе Французской Ривьеры, ве…
$1,54 млн
Оставить заявку
Otium DevelopmentOtium Development
Дом 15 комнат в Тарб, Франция
Дом 15 комнат
Тарб, Франция
Число комнат 15
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Maubourguet, Франция
Дом 6 комнат
Maubourguet, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Площадь 250 м²
В 30 минутах к северу от Тарба, в тихой сельской местности, старый фермерский дом из гальки…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Maubourguet, Франция
Дом 8 комнат
Maubourguet, Франция
Число комнат 8
Количество спален 6
Площадь 294 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Сен-Мор-де-Фоссе, Франция
Вилла 7 комнат
Сен-Мор-де-Фоссе, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 174 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в Domaine Mougins.  Комнаты: 5 - Жилая площадь: 171 м2. Площад…
$2,49 млн
Оставить заявку

