Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Жилая
  5. Особняк

Особняки в Метрополии Франции, Франция

Особняк Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Особняк 25 комнат в Париж, Франция
Особняк 25 комнат
Париж, Франция
Число комнат 25
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 900 м²
Подлинный шедевр эпохи Белль Эпок, этот великолепный  Особняк, скрытый в зелёных аллеях прес…
Цена по запросу
Оставить заявку
Особняк 6 спален в Канны, Франция
Особняк 6 спален
Канны, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Красивый особняк 1900 года полностью отремонтирован, 250 кв.м, в 10 минутах ходьбы от центра…
$1,84 млн
Оставить заявку
Особняк в Руан, Франция
Особняк
Руан, Франция
Большой особняк в старинном стиле с 11 спальнями на участке площадью 3,7 гектар расположен м…
$1,59 млн
Оставить заявку
Особняк 7 спален в Канны, Франция
Особняк 7 спален
Канны, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивная величественная резиденция в стиле Belle-Époque, которая предлагает уединение, п…
$25,44 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Метрополии Франции, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти