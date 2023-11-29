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41 объект найдено
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Дом
Париж, Франция
2 000 м²
Франция г.Париж Особняк рядом с парком Великолепно распо…
€48,00 млн
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Вилла 18 комнат
Париж, Франция
18
1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны Шикарная вилла-поместье Ро…
€29,00 млн
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Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
5
750 м²
3
Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
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Замок 10 спален
Париж, Франция
30
1 000 м²
ЗАМОК РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
2
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни
Париж, Франция
4
125 м²
Продается дом площадью 125 квадратных метров с террасой площадью 10 квадратных метров. Рядом…
€1,78 млн
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Вилла 7 спален
Париж, Франция
7
450 м²
Рядом с Провен, примерно в 1 час 15 минут от Парижа, великолепная недвижимость, полностью от…
€2,31 млн
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Замок
Париж, Франция
800 м²
Редкое месторасположение! Очаровательный Замок конца XIXв «Belle époque» в…
€7,40 млн
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Дом с двором
Париж, Франция
2 000 м²
Франция Париж Уникальный дворец в центре Парижа Уникальн…
€22,00 млн
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Вилла с сауной
Париж, Франция
850 м²
Франция г.Париж Великолепная вилла с пляжем Уникаль…
€5,50 млн
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Вилла с охраняемой территорией
Париж, Франция
640 м²
Франция г.Париж Шикарная вилла рядом с Версалем Редкое имен…
€2,85 млн
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Замок
Париж, Франция
900 м²
Франция Пригород Парижа, г. Фонтенбло Элегантный замок конца XVIII в. …
€4,70 млн
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Дом с лифтом, с двором
Париж, Франция
470 м²
Франция г.Париж Королевская вилла-дворец Вилла-дворец, прин…
€19,00 млн
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Вилла с двором, с сауной, с охраной
Париж, Франция
1 600 м²
Франция г.Париж Вилла-дворец рядом с Версалем У…
€9,80 млн
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Дом
Париж, Франция
800 м²
Франция г. Париж Особняк рядом с парком Монсо Великолепный особняк…
€8,60 млн
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Дом с лифтом
Париж, Франция
650 м²
Франция г. Париж Особняк в 5 мин от Елисейских Полей Кра…
€12,80 млн
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Дом с охраной
Париж, Франция
850 м²
Франция г.Париж, 7 округ Уникальный особняк с парком Уни…
€39,90 млн
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Вилла с двором
Париж, Франция
1 100 м²
Франция г.Париж Вилла в дворцовом стиле Уникальная, роск…
€40,00 млн
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Замок с террасой
Париж, Франция
1 200 м²
Франция 50 км от Парижа Исторический замок Уникальный ис…
€3,70 млн
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Замок
Париж, Франция
800 м²
Франция 50 км от Парижа Элегантный замок 19 века Элегант…
€2,40 млн
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Дом с лифтом, с подвалом
Париж, Франция
1 050 м²
Франция г.Париж Особняк 1050м2 с садом Элегантный …
€26,78 млн
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Дом
Париж, Франция
600 м²
Франция г.Париж Особняк в 5 км от Елисейских Полей Уютны…
€7,50 млн
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Замок замок
Париж, Франция
600 м²
Франция г.Париж Замок с парком 11 га Элегантный замок 70…
€2,65 млн
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Замок
Париж, Франция
410 м²
Франция г.Париж Замок рядом с заповедником Красивый, неб…
€5,25 млн
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Вилла
Париж, Франция
500 м²
Франция г.Париж Вилла в элитной резиденции Очень уютная …
€4,20 млн
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Дом
Париж, Франция
600 м²
Франция г.Париж Особняк с бассейном Элегантный особняк в…
€2,60 млн
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Дом 10 комнат
Париж, Франция
10
545 м²
Франция г.Париж Особняк на территории парка Редкое предл…
€6,95 млн
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Замок
Париж, Франция
5 000 м²
Франция г. Париж Замок 18 века под отель Элегантный зам…
€10,00 млн
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Замок
Париж, Франция
3 500 м²
Франция г. Париж Готический замок под отель Редкий готич…
€13,50 млн
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Замок
Париж, Франция
4 200 м²
Франция г. Париж Замок 19 века под отель Замок конца 19 …
€4,90 млн
1
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Замок
Париж, Франция
900 м²
Франция г. Париж Замок 18 века под отель Элегантный трёх…
€2,91 млн
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