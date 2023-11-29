Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Париж
  5. Дома

Дома в Париж, Франция

виллы
8
замки
15
41 объект найдено
Дом в Париж, Франция
Дом
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж   Особняк рядом с парком   Великолепно распо…
€48,00 млн
Оставить заявку
Вилла 18 комнат в Париж, Франция
Вилла 18 комнат
Париж, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны   Шикарная вилла-поместье   Ро…
€29,00 млн
Оставить заявку
Замок 5 спален с гаражом в Париж, Франция
Замок 5 спален с гаражом
Париж, Франция
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
  Элегантное имение в непосредственной близости от Парижа (45 мин). 20 мин до международного…
€3,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок 10 спален в Париж, Франция
Замок 10 спален
Париж, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 000 м²
ЗАМОК  РАМБУЙЕ Замок 30 комнат 10 спален 1000 м² Этот замок, расположенный всего в пят…
€15,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Париж, Франция
Вилла 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Площадь 125 м²
Продается дом площадью 125 квадратных метров с террасой площадью 10 квадратных метров. Рядом…
€1,78 млн
Оставить заявку
Вилла 7 спален в Париж, Франция
Вилла 7 спален
Париж, Франция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Рядом с Провен, примерно в 1 час 15 минут от Парижа, великолепная недвижимость, полностью от…
€2,31 млн
Оставить заявку
Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Редкое месторасположение!    Очаровательный Замок конца XIXв «Belle époque» в…
€7,40 млн
Оставить заявку
Дом с двором в Париж, Франция
Дом с двором
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция Париж Уникальный дворец в центре Парижа Уникальн…
€22,00 млн
Оставить заявку
Вилла с сауной в Париж, Франция
Вилла с сауной
Париж, Франция
Площадь 850 м²
Франция г.Париж Великолепная вилла с пляжем Уникаль…
€5,50 млн
Оставить заявку
Вилла с охраняемой территорией в Париж, Франция
Вилла с охраняемой территорией
Париж, Франция
Площадь 640 м²
 Франция г.Париж Шикарная вилла рядом с Версалем Редкое имен…
€2,85 млн
Оставить заявку
Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 900 м²
Франция Пригород Парижа, г. Фонтенбло Элегантный замок конца XVIII в. …
€4,70 млн
Оставить заявку
Дом с лифтом, с двором в Париж, Франция
Дом с лифтом, с двором
Париж, Франция
Площадь 470 м²
Франция г.Париж Королевская вилла-дворец Вилла-дворец, прин…
€19,00 млн
Оставить заявку
Вилла с двором, с сауной, с охраной в Париж, Франция
Вилла с двором, с сауной, с охраной
Париж, Франция
Площадь 1 600 м²
Франция г.Париж Вилла-дворец рядом с Версалем У…
€9,80 млн
Оставить заявку
Дом в Париж, Франция
Дом
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Франция г. Париж Особняк рядом с парком Монсо Великолепный особняк…
€8,60 млн
Оставить заявку
Дом с лифтом в Париж, Франция
Дом с лифтом
Париж, Франция
Площадь 650 м²
Франция г. Париж   Особняк в 5 мин от Елисейских Полей   Кра…
€12,80 млн
Оставить заявку
Дом с охраной в Париж, Франция
Дом с охраной
Париж, Франция
Площадь 850 м²
Франция г.Париж, 7 округ   Уникальный особняк с парком   Уни…
€39,90 млн
Оставить заявку
Вилла с двором в Париж, Франция
Вилла с двором
Париж, Франция
Площадь 1 100 м²
Франция г.Париж   Вилла в дворцовом стиле   Уникальная, роск…
€40,00 млн
Оставить заявку
Замок с террасой в Париж, Франция
Замок с террасой
Париж, Франция
Площадь 1 200 м²
Франция 50 км от Парижа   Исторический замок   Уникальный ис…
€3,70 млн
Оставить заявку
Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 800 м²
Франция 50 км от Парижа   Элегантный замок 19 века   Элегант…
€2,40 млн
Оставить заявку
Дом с лифтом, с подвалом в Париж, Франция
Дом с лифтом, с подвалом
Париж, Франция
Площадь 1 050 м²
Франция г.Париж   Особняк 1050м2 с садом    Элегантный …
€26,78 млн
Оставить заявку
Дом в Париж, Франция
Дом
Париж, Франция
Площадь 600 м²
Франция г.Париж   Особняк в 5 км от Елисейских Полей   Уютны…
€7,50 млн
Оставить заявку
Замок замок в Париж, Франция
Замок замок
Париж, Франция
Площадь 600 м²
Франция г.Париж   Замок с парком 11 га   Элегантный замок 70…
€2,65 млн
Оставить заявку
Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 410 м²
Франция г.Париж   Замок рядом с заповедником   Красивый, неб…
€5,25 млн
Оставить заявку
Вилла в Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
Площадь 500 м²
Франция г.Париж   Вилла в элитной резиденции   Очень уютная …
€4,20 млн
Оставить заявку
Дом в Париж, Франция
Дом
Париж, Франция
Площадь 600 м²
Франция г.Париж   Особняк с бассейном   Элегантный особняк в…
€2,60 млн
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Париж, Франция
Дом 10 комнат
Париж, Франция
Комнаты 10
Площадь 545 м²
Франция г.Париж   Особняк на территории парка   Редкое предл…
€6,95 млн
Оставить заявку
Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 5 000 м²
Франция г. Париж   Замок 18 века под отель   Элегантный зам…
€10,00 млн
Оставить заявку
Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 3 500 м²
Франция г. Париж   Готический замок под отель   Редкий готич…
€13,50 млн
Оставить заявку
Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 4 200 м²
Франция г. Париж   Замок 19 века под отель   Замок конца 19 …
€4,90 млн
Оставить заявку
Замок в Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
Площадь 900 м²
Франция г. Париж   Замок 18 века под отель   Элегантный трёх…
€2,91 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Париж, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти