Дома с садом в Метрополии Франции, Франция

3 объекта найдено
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в Domaine Mougins.  Комнаты: 5 - Жилая площадь: 171 м2. Площад…
$2,49 млн
Оставить заявку
